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Fizik Öğretmenliği Taban Puanları 2023: Fizik Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Fizik Öğretmenliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Fizik Öğretmenliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Fizik Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Fizik Öğretmenliği Taban Puanları 2023

BirBilgi
  • 16.07.2024 13:03
  • Giriş: 16.07.2024 13:03
  • Güncelleme: 16.07.2024 13:03
Fizik Öğretmenliği Taban Puanları 2023: Fizik Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Fizik Öğretmenliği bölümüne girmek adaylar ise Fizik Öğretmenliği taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Fizik Öğretmenliği taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor.  Peki, Fizik Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Fizik Öğretmenliği Taban Puanları 2023

Fizik Öğretmenliği Taban Puanları 2023

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı SırasıPuan Türü
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fizik Öğretmenliği (İngilizce)449,3157755147SAY
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fizik Öğretmenliği (İngilizce)418,9146581873SAY
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)416,0034684535SAY
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fizik Öğretmenliği333,37936185307SAY
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fizik Öğretmenliği318,27781213518SAY
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fizik Öğretmenliği311,51694227688SAY
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fizik Öğretmenliği304,20788244253SAY
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fizik Öğretmenliği283,80201298222SAY
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fizik ÖğretmenliğiDolmadıDolmadıSAY
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