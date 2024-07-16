Fizik Öğretmenliği Taban Puanları 2023: Fizik Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları
Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Fizik Öğretmenliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Fizik Öğretmenliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Fizik Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Fizik Öğretmenliği Taban Puanları 2023
ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Fizik Öğretmenliği bölümüne girmek adaylar ise Fizik Öğretmenliği taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Fizik Öğretmenliği taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor. Peki, Fizik Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Fizik Öğretmenliği Taban Puanları 2023
Fizik Öğretmenliği Taban Puanları 2023
|Üniversite
|Bölüm
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|Puan Türü
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği (İngilizce)
|449,31577
|55147
|SAY
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği (İngilizce)
|418,91465
|81873
|SAY
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|416,00346
|84535
|SAY
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği
|333,37936
|185307
|SAY
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği
|318,27781
|213518
|SAY
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği
|311,51694
|227688
|SAY
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği
|304,20788
|244253
|SAY
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği
|283,80201
|298222
|SAY
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAY