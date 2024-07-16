Fizik Öğretmenliği Taban Puanları 2023: Fizik Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Fizik Öğretmenliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Fizik Öğretmenliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Fizik Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Fizik Öğretmenliği Taban Puanları 2023

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