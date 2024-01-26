Florentino Perez'den Arda Güler için nihai karar

Kiralık olarak Real Madrid'den ayrılabileceği öne sürülen Arda Güler için kulüp başkanı Florentino Perez'den nihai karar çıktı.

Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler'in adı bir süredir transfer dedikodularına karışıyordu. Başkan Florentino Perez'in Arda Güler'le ilgili kesin kararını verdiği İspanyol basınında yer aldı.

Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro karşılığında transfer ettiği Arda Güler, üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklarla uzun süre forma giyememişti. Real Madrid formasını ilk kez Kral Kupası'ndaki Arandina maçında giyen Arda Güler, ilk 11 başladığı müsabakada 59 dakika süre almıştı.

Arda Güler ikinci maçında ise İspanya Süper Kupa'da Atletico Madrid'e karşı 8 dakika sahada kalmıştı. LaLiga'da henüz süre alamayan Arda Güler için son haftalarda transfer iddiaları ortaya atılmıştı.

Milli futbolcunun kiralık olarak Real Madrid'den ayrılabileceği öne sürülmüştü. Öte yandan Planetarealmadrid'de yer alan habere göre Başkan Florentino Perez, Arda Güler'le ilgili nihai kararını verdi.

NTV Spor'un aktardığına göre Perez, adı transfer dedikodularına karışan Arda Güler'i kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi kesinlikle düşünmüyor. Haber detayında Ancelotti'nin de Başkan Perez ile aynı fikirde olduğu vurgulandı.

Arda Güler'in Real Madrid ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.