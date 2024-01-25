Florida'da 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklayan tasarı onaylandı

ABD'nin Florida eyaleti Temsilciler Meclisi, 16 yaş altındaki çocukların ailelerin onayına bakılmaksızın sosyal medya kullanımının yasaklanmasını öngören tasarıyı kabul etti. Cumhuriyetçi üyelerin Meclis'e sunduğu tasarıya 13 "hayır" oyuna karşı 106 "evet" oyu verildi. Tasarıya tepki gösteren Meta, yasaktan ziyade başka bir çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Florida eyaleti Temsilciler Meclisi, 16 yaşından küçük olan çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan tasarıyı kabul etti.

ABD'nin Florida Temsilciler Meclisi, 16 yaş altındaki çocukların ailelerin onayına bakılmaksızın sosyal medya kullanımının yasaklanmasını öngören tasarıyı oyladı.

Cumhuriyetçi üyelerinin sunduğu tasarı, 13 "hayır" oyuna karşı 106 "evet" oyu ile kabul edildi.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNİN İSMİ BELİRTİLMEDİ

Hangi sosyal medya şirketlerinin söz konusu yasaklardan etkileneceğine dair liste verilmezken "kullanıcı eylemlerini takip eden, çocukların içerik yüklemesine ve diğer kullanıcılarla temasa geçmesine izin veren ve bağımlılık yapıcı içerikler bulunduran" tüm platformların bu yasa kapsamında olduğu belirtildi.

CUMHURİYETÇİ ÜYEDEN AÇIKLAMA

Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Tyler Sirois, sosyal medya şirketilerinin büyüme çağındaki çocuklardan yararlandığını ifade ederek, "Bu onların iş modeli. Bunu neden mi yapıyorlar? Platformlarının sağladığı her otomatik oynatma, her beğeni, her bildirimdeki dopamin ile çocuklarımızı kancalarında tutmak için" ifadesini kullandı.

Tasarı, sosyal medya şirketlerinden, 16 yaş altındaki çocukların kullandığı tespit edilen hesapları kapatmasını talep ediyor.

Söz konusu tasarının yasalaşması için Florida Valisi Ron DeSantis'in onayı gerekiyor.

"GENÇLER İÇİN DEZAVANTAJ"

Öte yandan Facebook ve Instagram da dahil birçok sosyal medya platformunu bünyesinde barındıran Meta'dan yapılan açıklamada, "Birçok genç, şu anda internetten ve uygulamalardan yarı zamanlı işler, yüksek öğretim, dini toplantılar ve askeri hizmetler gibi pek çok alanda bilgi almak için yararlanıyor. 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımını yasaklayarak, gençleri diğer bölgelerdeki yaşıtlarından daha dezavantajlı duruma düşme tehlikesine atıyorsunuz" ifadesi kullanıldı.