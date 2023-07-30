Florida kıyılarındaki okyanus suyu sıcaklığı 'küresel bir rekor olabilir'
Meteoroloji uzmanları, Florida kıyılarında 38,38 derece olarak ölçülen okyanus suyu sıcaklığının 'küresel bir rekor' olabileceğini belirtti.
Kaynak: AA
ABD'li meteoroloji uzmanları, Florida eyaletinin güneyindeki Manatee Körfezi'nde bulunan bir şamandıranın 24 Temmuz'da okyanus suyu sıcaklığının 38,38 derece (101.1 Fahrenheit) olarak ölçüldüğünü belirtti.
Uzmanlar, 38,38 derece olarak ölçülen okyanus suyu sıcaklığının 'küresel bir rekor' olabileceğini belirtti.
Öte yandan sahiline gelen vatandaşlar, güneşli ve sıcak havanın tadını çıkardı.