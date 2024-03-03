Flört alışkanlıklarında 'ekonomi' etkisi: İlk buluşmanın ardından iletişimi kesenlerin sayısı artıyor

Yaklaşık 4 bin İngiliz yetişkinle yapılan ankete katılanların yüzde 47’sin emin olmadıkları kişiler için para harcamak istemediklerini ve randevuyu erken bitirmeyi tercih ettiklerini söylüyor. Z kuşağında ise bu oran yüzde 56.

New York ve Londra merkezli araştırma şirketi Opinium'a göre flört alışkanlıklarında finansal kaygılar sebebiyle ilk buluşmanın ardından iletişimi kesenlerin sayısında artış yaşanıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre flört alışkanlıklarının nasıl değiştiğine dair yaklaşık 4 bin İngiliz yetişkinle anket yapan Opinium, katılımcıların yüzde 47’sinin emin olmadıkları kişiler için para harcamak istemediklerini ve randevuyu erken bitirmeyi tercih ettiklerini dikkat çekiyor.

Z kuşağında ise bu oran daha yüksek

Söz konusu oran 1996-2010 yılları arasında doğan Z kuşağı insanlar arasında yüzde 56'ya yükseliyor.

Anket hakkında konuşan Opinium direktörü ve ortağı Kate Jalie, "Fiyatlar arttıkça, ülkenin dört bir yanındaki bekar kişiler aşk hayatları söz konusu olduğunda daha acımasız hale geliyor ve birçoğu fazla harcama yapmadıklarından emin olmak için tedbir alıyor" dedi.

İlişki koçu ve televizyon sunucusu Fahima Mahomed, insanların "eskisi kadar sabırlı olmadığına" dikkat çekiyor.

Mahomed, şunları söyledi:

"Günümüzde insanların ihtiyaçlarını Amazon gibi internet siteleri aracılığıyla anında karşılamaya alışkın olmalarına benzer şekilde, bekarlar da anında bir kıvılcım arıyorlar, anında tatmin olmak istiyorlar. Bunu hemen alamazlarsa da ilişkiyi kesiyorlar.”

“BEKAR İNSANLAR ARTIK DAHA ACELECİ DAVRANIYOR”

Mahomed, bekar insanların daha acımasız olmasının bir başka nedeninin de pandeminin kalıcı etkileri olabileceğini söylüyor.

"En güzel yıllarınızdan bir ya da ikisini boşa geçirmiş olma, sokağa çıkma yasakları sırasında evde oturup kimseyle görüşememiş olmanın korkusu var" diyen Mahomed, "Dolayısıyla bekar insanlar artık daha aceleci davranıyor. Bir eş bulmaya çalışırken bir kişiden diğerine daha hızlı atlıyorlar" ifadesini kullandı.

Bumble adlı uygulamanın seks ve ilişkiler uzmanı Dr. Caroline West, ise "Ekonomik baskılar ve artan fiyatlarla birlikte, pek çok kişinin flört alışkanlıklarını, genellikle pragmatik bir yaklaşımla yeniden düşünmesi şaşırtıcı değil. Bazıları buna acımasızlık dese de aslında anlamlı bağlantılar kurmak için zaman ve kaynaklara öncelik vermekle ilgili" şeklinde konuştu.