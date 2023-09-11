Foçalılardan cürufa karşı imza kampanyası

İzmir Foça’da tarım ve yaşam alanlarına yakın mesafede yer alan cüruf atıklarının tamamen kaldırılması ve cüruf dağlarının doğaya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış depolama alanlarına taşınması için imza kampanyası başlatıldı.

BİRGÜN EGE

İzmir’in turistik ilçelerinden Foça ile Aliağa arasındaki tarım alanlarının ortasından yükselen cüruf tepelerine karşı yürütülen mücadele bölge halkının kazanımıyla sonuçlanmasının ardından, bölgede yeniden cüruf tesisi tartışması başladı.

Bölge halkı cüruf tesislerine karşı imza kampanyası başlattı. İmza kampanyası metninde, “Bu güzel coğrafyada yaşama şansı bulan biz yöre halkı, ilçemizin doğasını, toprağını, suyunu, hayvanlarını ve insanlarını zehirleyen; sanayi adı altında dünyanın çöpünü ilçemize taşıyan tesisleri ve atıklarını bölgemizde istemiyoruz. 11 yıllık mücadele sonunda haklı olduğumuz davada ilk kazanımı elde ettik ve cüruf depolama alanlarından birisini İzmir Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla kapattırmayı başardık” denildi.

Metinde, “Büyük sermayenin siyasetteki nüfuzuna rağmen 11 yıllık mücadele sonunda elde ettiğimiz kazanımın, bir oldu- bitti ile elimizden alınmaya çalışılması kabul edilemez. İz.BB’nin talebiyle hazırlanan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve TÜBİTAK MAM raporlarında zehirli atık tespiti yapılmış, bu bölgeye artık başka yük taşınmaması ve var olanın zaman içinde azaltılması gerektiği açıktır. Yer seçimi başından beri yanlıştır. Bütüncül bakıldığından Aliağa zaten bir çevre katliamına dönüşmüştür. Bu sadece Aliağa çevresinin de değil Aliağa’dan Urla’ya, Menderes’e, tüm İzmir’in sorunudur” ifadeleri kullanıldı.

Foça’ya dökülen milyonlarca ton sanayi atığının istenmediği belirtilen metinde şunlar dile getirildi: “Yeraltı sularımızın tam da geçit yeri canım Ilıpınar’ın Gölyüzü mevkii üzerindeki doğa katliamına son verilmesini talep ediyoruz. Bunun dayanağını da Anayasamızın ilgili maddesindeki yaşam hakkımızdan alıyoruz. Belediyelerin ve diğer yetkili kurumların önceliği kamu yararı ve toplum sağlığı olmak zorundadır. Bu ilke doğrultusunda, yerleşimin ve tarımın bu kadar yaygın olduğu, doğal yaşamın korunmaya çalışıldığı, denizi ve doğasıyla büyük bir turizm merkezi olan bölgemizde, kanserli hücre gibi her geçen gün büyüyen bu ucube sanayiyi ve atıklarını istemiyoruz.

Bölge halkı taleplerini de şu şekilde vurguladı:

“-Mevcut cüruf depolama alanlarının bir daha açılmamak üzere kapatılmasını,

-Depolanmış olan, toprağımızı, suyumuzu, hayvanımızı, havamızı ve insanımızı zehirleyen cüruf dağlarının en hızlı şekilde, doğaya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış depolama alanlarına taşınmasını,

-Bölge köylerinin hava kalitesinin düzenli olarak ölçülmesi için gerekli ekipmanların köy merkezlerine kurulması,

-Orta vadede bölgenin turizm potansiyelinin öne çıkarılması ve turizm bölgesi olarak ilan edilip, ucube sanayi tesislerinin tahliyesi için gerekli girişimlerin yapılmasını talep ediyoruz.”