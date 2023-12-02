Foçalılardan JES projesine tepki

Foça’ya yapılmak istenen JES projesine Foçalılar tarafından tepki geldi. Projeye karşı dava açılacağı belirtilirken, yapılmak istenen JES projesinin Foça’nın hem suyuna ve doğasına hem turizmine zarar vereceği vurgulandı.

BİRGÜN EGE

İzmir’in Foça ilçesi birden fazla proje ile süreyle talana açılmak isteniyor. Son olarak Foça’ya yapılmak istenen JES projesine karşı Foçalılar Nihat Dirim Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelerek projeye tepki gösterdi. Yapılan açıklamaya siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyesi ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de katıldı.

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam JES projesi iptal edilinceye kadar süreceğini belirterek tüm doğa dostları ve Foçalıları birlikte mücadeleye çağırdı.

Rantçı zihniyetin Foça’nın tarım arazilerini kapatmaya devam ettiğini söyleyen Sağlam, “Foça'ya yönelen son talan projesinin adı sağlık turizmi. Foça Fevzipaşa Mahallesi’nde bin dönümlük arazide jeotermal kaynak arama sondaj girişimi başlatıldı. Miray Madencilik AŞ tarafından hazırlanan proje, geçen yıl kamu kurumlarının sakıncaları revize edilmesi gerektiği için geri gönderildi. Proje 2023 Ekim ayında tekrar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verilmesiyle jet hızıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararı verildi” dedi.

Foça’nın sağlık turizmine ihtiyacı olmadığını, bu projenin bölgeyi imara açtırmaktan başka hiçbir şeye yaramayacağını ve Foça turizmine zarar vereceğini vurgulayan Sağlam, şöyle konuştu:

"Jeotermal sondaj çalışması yapacakları bölge ve Foça Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında; çok geniş doğal, arkeolojik ve tarihi sit alanlarına sahip. Aynı zamanda proje alanı Özel Çevre Koruma Bölgesi olup, bünyesinde askeri yasak ve güvenlik bölgeleri, mera alanları, zeytinlik ve orman alanları ile özel imar rejimine tabi bir bölgedir. Bu projenin faaliyete geçmesi halinde Foça'nın yer altı ve yer üstü sularının olumsuz etkilenecektir. Projenin yürütüleceği alanın tamamı zeytinlik arazi ile çevrili olup yürütülecek jeotermal kuyu sondaj faaliyeti aynı zamanda Zeytincilik Kanunu'na da muhalefet etmektedir. Foça turizm kadar geçimini zeytincilikte kazanmaktadır. Rant projesine karşı yürüttüğümüz görüşmeler doğrultusunda Foça Belediyesi, projenin ÇED gerekli değildir kararını yargıya taşıyor."