Fon vurgunu davası | Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu 21 kişiyi “yüksek kârlı gizli fon” vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan ile 6 şüphelinin yargılandığı davada mahkeme Seçil Erzan'ın banka hesap hareketleri ile Semih Kaya ve Ali Yörük arasındaki banka hareketlerinin dökümünün istenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Ardan Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın avukatlarına da bir sonraki duruşmada müvekkillerini mahkemede hazır etmeleri için son kez süre verdi. Seçil Erzan'ın tutukluluğunun devamına karar verilirken, dava 8 Mart'a ertelendi.

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan ve 6 sanık üçüncü kez hakim karşısında.



Kamuoyunda "Fatih Terim Fonu" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında 2'si tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük avukatlarıyla birlikte katıldı.

SEMİH KAYA DIŞARI ÇIKARILDI

İHA'nın haberine göre; duruşmada tanık dinlemesine geçileceğini söyleyen mahkeme başkanı, tanık Semih Kaya’yı duruşma salonuna çağırdı.

Kaya’nın salonda girdiği sırada Seçil Erzan söz isteyince mahkeme başkanı tanık Semih Kaya’nın dışarı çıkarılmasını söyleyerek Erzan’a söz verdi.

Semih Kaya (Fotoğraf: DHA)

“SÖYLEDİKLERİMİ İSPATLAYAMIYORUM”

Söz alan Seçil Erzan, söylediği her şeyin doğru olduğunu ancak kanıtlayamadığını her konuşanın kendisini yalanladığını söyleyerek, “Tüm fazla aldığını belirttiğim kişilerle ilgili MASAK raporları, hesaplara nakit yatan, nakit çeken olacak şekilde teknik raporlarla sizden yardım istiyorum. Nazlı Can’ın etrafındaki kişiler, Semih Kaya ve Fırat Özdemir hepsi araştırılsın. Doğru söylediğimin ortaya çıkması için araştırılmasını istiyorum. Çünkü ben söylediklerimi ispatlayamıyorum” dedi.

“BU PARALAR BENDE DEĞİL”

“Herkes doğrularını söylesin kim ne aldığını söylemezse maddi gerçeği ortaya çıkaramayız” diyen Erzan, “Bankanın bunu fark etme imkanı vardı. O an teftiş Bülent Çeviker Emre Çolak olmayacaktı. Gerçek mağdurlar var. Bunların tek tek ortaya çıkmasını istiyorum” dedi.

Erzan şunları söyledi:

"Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için tüm fazla aldığımı belirttiğim kişilerle ilgili MASAK raporları, HTS eşleşmeleri, özellikle gerçek mağdurlarla ilgili kayıtlar, hesaplarına yatan, çekilen tüm paraların kaynaklarının ispat edilmesini istiyorum. Sizlerden yardım istiyorum. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Nazlı Can’ın etrafındaki kişiler, Semih Kaya ve Fırat Özdemir hepsi araştırılsın. Kimden, ne kadar fazla aldım dediysem hepsi tek tek çıkacak, başka bir şey çıkmayacak. Kimilerinin ’Seço’suydum, kimilerinin ’kanka’sıydım. Ben banka müdürü Seçil Erzan olarak aldım paraları, bu çok net hiçbir zaman aksini söylemedim. O koltukta banka müdürü Seçil Erzan yazmasaydı kimse bana para vermezdi. Bu insanlar bana bu paraları benimle olan özel ilişkilerinden vermediler. Ben fon dedim, sistem dedim, saklama dedim, miktar var dedim. Bedelini zaten ödüyorum, canımla buradayım, canımın bir kıymeti yok, annem ortada.

"EMRE BELÖZOĞLU'NUN PARASI 10 KİŞİYE DAĞITILDI"

Herkes doğruları söylesin ki bu maddi gerçekler ortaya çıksın. Ben Semih Kaya’ya fon olduğunu söyledim ama çok fazla çekme de dedim. Biraz bekle, senin adına resmi bir şekilde yaparız ondan sonra çekersin dedim. 8 Mart’ta Merve ve Tanın’ı en yakınlarım olarak Fırat Özdemir’le görüşmeye götürdüm. Ben yanlış yaptığımı anlatmaya çalıştım. Herkes daha değişik şeyler söylemeye başladı. Bana ’sen kiminle paylaşıyorsun parayı, kiminle yiyorsun’ denmeye başladı, iş tamamen çığırından çıktı. Ben daha fazla faiz alan insanlara para yetiştirmeye başladım. Bu mağduriyetin sebebi benim evet ama bu para bende değil. Ben Trabzonlu bir kadın olsaydım bunlar olmazdı. Ben 8 Nisan’da her şeyi anlatmaya çalışırken evime gelirken darp edildim. Gerçek mağdurlar var, Emre Belözoğlu’nun parası 10 kişiye dağıtıldı, ana parasını alanlar da oldu, fazla alanlar da. O saatten sonra ben herkese bu işin doğru olmadığını anlatmaya çalıştım, yanlış yaptığımı da ama kimse bana inanmadı. Ben bunların hepsinin tek tek çıkmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra müşteki Nuray Şengüler'e söz verildi. İfade veren Nuray Şengüler, 5 milyon lira ve 56 bin dolar Erzan'ın fondan bahsetmesi sonrasında banka içerisinde verdiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.

SEMİH KAYA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Müşteki Nuray Şengüler’in ifadesinin ardından tanık Semih Kaya yeniden salona alındı. 2011 yılında Galatasaray’da oynamaya başladıktan sonra bankanın Florya şubesinde hesabının açıldığını söyleyen Semih Kaya, “Seçil Erzan bana saklı bir fon olduğunu söyledi. Avantajlarından bahsetti. Ciddi şekilde iyi getirisi olduğunu ve yatırım fonu olduğunu söyledi. 2022 Nisan ayında ilk olarak 300 bin doları bu fona yatırdım. Daha sonra Mayıs ayında mevduat hesabı açıp para yatırdım. Hesaptaki parayı görmüş olmalı ki beni yeniden aradı ve bu parayı da fona yatırmamı söyledi. Ben de mevduatımı bozup 1.2 milyon Euro parayı Seçil Erzan ve Ali Yörük’e teslim ettim” dedi.

“3.5 MİLYON DOLAR ALDIM”

Verdiği tüm paraların karşılığında dekont aldığını söyleyen Semih Kaya, “Çek Cumhuriyeti’nde oynadığım zamandan orada da hesabım vardı. O hesaptaki paramı da çekip Levent Büyükdere şubedeki kendi hesabıma geçirdim. Bu da 2.2. milyon Euro gibi bir miktardı” dedi.

Araya giren mahkeme başkanı, “Sürekli para veriyorsunuz. Hiç almadınız mı? Biraz da aldıklarından bahsedin” dedi. Bunun üzerine Semih Kaya, “Aldığım paralar oluyordu. Parça parça olmak üzere 3.5 milyon dolar para aldım. Aldığım paraları yeniden hesaba aktarıyordum. Paraları yatırırken Seçil Erzan şube müdürü olarak yanımdaydı. Sözleşmelerimiz var. Banka kaşeli imzalı belgeler var elimde” dedi.

“SELÇUK İNAN’I BEN DAHİL ETMEDİM”

Selçuk İnan’ı kendisinin fona dahil ettiğine dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını söyleyen Kaya, Seçil Erzan ile yaptığı bir yazışmayı okudu. Yazışmada Seçil Erzan’ın, “Selçuk İnan’ı hoca söyledi” dediği kısmı okuyan Semih Kaya, Seçil Erzan’ın kendisini ikna etmek için bankanın üst düzey yöneticilerinden olan Mehmet Aydoğdu ile arasında geçen bir maili de okudu. Semih Kaya mailin ekran görüntüsünü gösterince, mahkeme başkanı görüntünün mahkemeye verilmesini istedi.

“EVİNE BİR KEZ GİTTİM”

Seçil Erzan’ın evine bir kez gittiğini söyleyen Kaya, “Mart ayında ödeme alamadığımız bir dönemdi. Ödeme çıktığını söyleyerek beni evine çağırdı. O dönem kamptaydım. Çıkamayacağımı düşünüp beni çağırdığını düşünüyorum. Çıktım gittim. 15 dakika kadar evinin önünde konuştuk. Her şeyin düzeleceğini söyleyip beni ikna etmeye çalıştı” dedi.

“MATEMATİĞİNDE BİR SIKINTI VAR SÜREKLİ KURGU PLANLIYOR”

Semih Kaya toplamda 4.1 milyon doları Seçil Erzan’a verdiğini ve Erzan’ın kendisine 10 milyon dolar alacağını söylediğini anlattı. Mahkeme başkanının, “Aranızda husumet var mıydı?” sorusu üzerine Semih Kaya, “Benim ona bir düşmanlığım yoktu. Husumetimiz de yoktu” dedi. Mahkeme başkanının, “Sanık en çok parayı sizin aldığınızı söylüyor. Buna ilişkin ne diyeceksiniz?” diye sorunca tanık Semih Kaya, “Herhalde matematiğinde bir sıkıntı var. Kendi tarafından sürekli bir kurgu planlanıyor” dedi.

CANDAŞ GÜROL'DAN FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Seçil Erzan'ın eski erkek arkadaşı Candaş Gürol, tanık olarak ifade verdi.

Duruşmada ifade veren Gürol, Seçil Erzan ile 2022 Temmuz ayında tanıştığını ve kendisiyle duygusal ilişkilerinin başladığını söyleyerek, "Benim tanıdığım dönemde Seçil bankada çalışıyordu, sevilen, başarılı ve çalışkan bir kadındı. Herhangi bir illegal davranışını görmedim. İyi bir müdür olarak kabul edilen biriydi, herhangi bir sorunumuz yoktu. Aralık ayının sonları, Ocak ayının bu zamanları Seçil ile ilgili her şey 180 derece bozulmaya başladı. Hayat dolu insan gitti, gizli telefon konuşmaları olmaya başladı. Birkaç defa denk geldim, Candaş geldiği anda telefon kapanmaya başlar oldu. Beni aldattığını bile düşündüm. Açıkçası ben Seçil ile her şey çok iyiyken bir anda 180 derece dönmesine şaşırdım" dedi.

İsmail İbrahim Çağlar'ın hem müvekkili hem de sevdiği bir dostu olduğunu belirten Gürol, "Seçil ile ayrıldığım dönemde beni aradı ve görüştük. Para yatıracağını ve kar elde edeceğini söyledi. Ben, 'Avukatım ama yatırımcılıktan hiç anlamam' dedim. Bana 'parayı senin üzerinden getirsem olur mu' dedi. Bu durum bende bir korku oluşturdu. Seçil'i aradım 'İbrahim beye böyle bir şey mi dedin' dedim. Fon alışveriş sözleşmesi yaptık, anlaştık dedi. Para hesabıma geldi, benim üzerimden gelecekti ve benim işim bitecekti. Parayı alacağı günden bir gün önce İbrahim abinin bir yakını vefat etti, cenazeye gitti. Bana 'parayı sen git al, ofise bırak, alacaklar' dedi. Nakit para taşıyacaktım, tedirgin oldum. İbrahim Çağlar ile olan paranın geliş gidiş hikayesi bu" şeklinde konuştu.

Fatih Terim ve ailesinin 1-1.5 sene kadar öncesinde avukatlığını yaptığını söyleyen Gürol, "Seçil Erzan'ın illegal bir şeyler yaptığını kesinlikle bilmiyordum. Bir fon konuşuluyordu ama bankacılık faaliyeti olduğunu düşünüyordum. Olaylar olduğunda hocayla konuştum. Fatih Hoca bankaya para yatırdığını söyledi ama fon gibi bir sistemden bahsetmedi. Sadece 'hasar tespiti yapalım' dedi. Duygusal olduğum bir dönemdi, hocaya kırgın olsam da kendisiyle ve ailesiyle iyi bir şekilde bitirdim ilişkimi" dedi.

Seçil Erzan ile tanışmasına Fatih Terim'in vesile olup olmadığı sorulan Gürol, "Tabii ki kolumdan tutup da tanıştırma olmadı ama Fatih Hoca vesile oldu. Bir kızımız var, iyidir, yemeğe çıkart' dedi" ifadelerini kullandı.

ERZAN'IN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu 21 kişiyi “yüksek kârlı gizli fon” vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan ile 6 şüphelinin yargılandığı davada mahkeme Seçil Erzan'ın banka hesap hareketleri ile Semih Kaya ve Ali Yörük arasındaki banka hareketlerinin dökümünün istenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Ardan Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın avukatlarına da bir sonraki duruşmada müvekkillerini mahkemede hazır etmeleri için son kez süre verdi. Seçil Erzan'ın tutukluluğunun devamına karar verilirken, dava 8 Mart'a ertelendi.

İKİNCİ DURUŞMA 13 SAAT SÜRMÜŞTÜ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyordu.

İlk duruşmanın ardından soruşturmaları tamamlanan başka mağdurların da isimleri eklendi.



İş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı. Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.

12 Ocak'ta yapılan 2'nci duruşma, 13 saat sürdü.

Duruşmada Seçil Erzan ve sanıkların eklenen iddianameler nedeniyle yeniden savunmaları alındı. Tanık olarak ifade vermeyi bekleyen Semih Kaya, Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz'ın ifadelerinin bugün alınmasına karar verilmişti.

Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap, eski erkek arkadaşı Avukat Candaş Gürol, Mustafa Sefa, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat'ın da tanık olarak dinlenmeleri bekleniyor.