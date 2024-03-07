Forbes, 2023'ün en çok kazanan ünlülerini açıkladı: Zirvede hangi isim var?

Forbes dergisi, 2023'ün en çok kazanan Hollywood oyuncularını açıkladı. Listenin zirvesinde Adam Sandler yer alırken, ilk sıralarda Barbie filmiyle adından söz ettiren Ryan Gosling ve Margot Robbie de dikkat çekiyor.

ABD merkezli iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes, 2023'te en çok kazanan oyuncuları listeledi.

Listenin birinci sırasında Adam Sandler yer alırken, ikinci sırada Margot Robbie, üçüncü sırada ise Tom Cruise yer alıyor.

İşte Forbes dergisine göre 2023'ün en çok kazanan ünlüleri:

1. Adam Sandler - 73 milyon dolar

Adam Sandler, 2023 Netflix filmi "Murder Mystery 2"nin başarısı ve stand-up komedi turunun ardından 118 milyon dolar elde etmeyi başararak en çok kazanan kişi oldu.

2. Margot Robbie - 59 milyon dolar

"Barbie" filminde başrolde yer alan Margot Robbie, Forbes'un yıllık listesine göre 2023'ün en çok kazanan oyuncusu oldu. Robbie, genel olarak ise en çok kazanan ikinci oyuncu oldu.

Robbie, Barbie rolünün yanı sıra gerilim filmi "Saltburn"ün de arkasında yer alan yapım şirketi LuckyChap tarafından yaratılan, gişe rekorları kıran filmde yapımcı olarak yer aldı.

3. Tom Cruise - 45 milyon dolar

Tom Cruise, son "Görevimiz Tehlike" filmiyle 2023'te 45 milyon dolar kazanarak üçüncü oldu.

4. Ryan Gosling - 43 milyon dolar

Forbes'un yıllık listesine göre Robbie'nin yanı sıra "Barbie"de Ken rolünü canlandıran oyuncu Ryan Gosling de 2023'ün en çok kazanan oyuncuları arasında yer aldı.

5. Matt Damon - 43 milyon dolar

Matt Damon, 2023'ün en büyük yapımlarından biri olan 'Oppenheimer'ın yıldızlarındandı. Yakın arkadaşı ve meslektaşı Ben Affleck ile ortak olduğu Artists Equity adlı yapım şirketi aracılığıyla yılı yüksek kazançla kapattı.

6. Jennifer Aniston - Kazancı: 42 milyon dolar

Adam Sandler'ın komedi filminde rol arkadaşı olan 'Friends' yıldızı Jennifer Aniston, 42 milyon dolar ile altıncı sırada yer aldı ve ilk 10'da yer alan iki kadından biri oldu.

7. Leonardo DiCaprio - 41 milyon dolar

Martin Scorsese'nin "Killers Of The Flower Moon" filminde rol alan Leonardo DiCaprio, 41 milyon dolar hasılat elde etti. Bu başarı DiCaprio'yu, İngiliz oyuncu Jason Statham'la birlikte yedinci sıraya yerleştirdi.

8. Jason Statham - 41 milyon dolar

56 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında Fast X, Meg 2: The Trench, Expend4bles ve Guy Ritchie'nin Operation Fortune: Ruse de Guerre filmlerinde rol aldı.

9. Ben Affleck - 38 milyon dolar

Dokuzuncu sırada, 38 milyon dolar ile, Matt Damon'la birlikte kurduğu sanatçı liderliğindeki stüdyo Artists Equity'nin genel müdürlüğünü yapan oyuncu Ben Affleck yer alıyor.

Ben Affleck'in Damon'la birlikte yönettiği ve başrol oynadığı spor filmi "Air" gösterime girdi.

10. Denzel Washington - 24 milyon dolar

'The Equalizer' serisinin 2023 yapımı üçüncü filminde rol alan Denzel Washington, 10'ncı sırada yer aldı. Washington, listedeki tek siyah oyuncu oldu.