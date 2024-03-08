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Forbes, Türkiye'nin 'en yaşanabilir 10 şehrini' listeledi

Forbes'un yayınladığı listeye göre Türkiye’nin en yaşanabilir şehri İstanbul.

Güncel
  • 08.03.2024 14:44
  • Giriş: 08.03.2024 14:44
  • Güncelleme: 08.03.2024 15:05
Kaynak: Haber Merkezi
Forbes, Türkiye'nin 'en yaşanabilir 10 şehrini' listeledi
Fotoğraf: DepoPhotos

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir 10 şehrini listeledi. 

Listenin ilk 3 sırasında Türkiye'nin en yüksek nüfusa sahip 3 büyük şehri yer aldı.

Listenin ilk 10 sırasında yer alan şehirler ve genel endeks puanları şöyle:

1- İstanbul (68,9)

2- Ankara (66,1)

3- İzmir (62,3)

4- Tekirdağ (61,4)

5- Kocaeli (59,9)

6- Antalya (59,1)

7- Yalova (58,1)

8- Bursa (57,1)

9- Eskişehir (56,8)

10- Trabzon (53,4)

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