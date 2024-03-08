Forbes, Türkiye'nin 'en yaşanabilir 10 şehrini' listeledi
Forbes'un yayınladığı listeye göre Türkiye’nin en yaşanabilir şehri İstanbul.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir 10 şehrini listeledi.
Listenin ilk 3 sırasında Türkiye'nin en yüksek nüfusa sahip 3 büyük şehri yer aldı.
Listenin ilk 10 sırasında yer alan şehirler ve genel endeks puanları şöyle:
1- İstanbul (68,9)
2- Ankara (66,1)
3- İzmir (62,3)
4- Tekirdağ (61,4)
5- Kocaeli (59,9)
6- Antalya (59,1)
7- Yalova (58,1)
8- Bursa (57,1)
9- Eskişehir (56,8)
10- Trabzon (53,4)