Forbes, Türkiye’nin en zengin isimlerini açıkladı: Damat Bayraktar da listede

ABD merkezli Forbes dergisi, 2024 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Listede Türkiye'den 27 kişi yer aldı.

Dünyaca ünlü Forbes dergisi bugün web sitesinden dünyanın en zengin insanlarının listesini yayınladı. Listede Türkiye'den 23 erkek ve 4 kadın yer aldı.

Listenin zirvesinde 233 milyar dolarlık servetiyle Fransız Bernard Arnault yer aldı. Louis Vuitton ve Sephora gibi markaların sahibi olan moda ve kozmetik devi şirketlerin patronu olan Arnault'nun serveti geçen sene 22 milyar dolar arttı. 2020 yılında 76 milyar dolarlık servete sahip olan Arnault, dört yılda servetini yaklaşık üçe katlamış oldu.

İLK SIRADA MURAT ÜLKER VAR

Listede Türkiye adına zirvede ise 5,1 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer aldı. 65. yaşındaki Yıldız Holding patronu Ülker'in serveti geçen yıl yaklaşık 100 milyon dolar arttı ve dünyanın en zenginleri listesinde 2024 yılında 597. sırada yer aldı. Ülker geçen sene Türkiye'nin en zengin ikinci, dünyanın en zengin 534. ismi olmuştu.

Türkiye'nin ikinci en zengin ismi ise 3,5 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding patronu Şaban Cemil Kazancı oldu.

Türkiye'nin en zengin üçüncü ismi, 3,1 milyar dolarlık servetiyle İpek Kıraç oldu.

Geçen sene 3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye listesinde dördüncü, dünya listesinde 982. olan Semahat Sevim Arsel, bu yıl Türkiye listesindeki sırasını korurken, dünya listesinde 1104’üncü sıraya geriledi. Vehbi Koç'un kızı olan 95. yaşındaki Arsel'in serveti 2024'te değişmedi.

ERDEMOĞLU BEŞİNCİ SIRADA YERİNİ ALDI

Geçen sene 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın 497’nci zengini olan Sasa Polyester patronu İbrahim Erdemoğlu, bu yılki listede 2,8 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin beşinci, dünyanın 1187’nci en zengin ismi oldu.

Bu seneki Türkiye listesinin altıncı sırasında, 2,7 milyar dolarlık servetiyle Rönesans Holding patronu Erman Ilıcak yer aldı.

Türkiye'nin en zenginleri listesinin yedinci sırasında bu yıl 2,7 milyar dolarlık servetiyle Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

BAYRAKTARLAR DA LİSTEDE

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar da ilk kez Forbes milyarderler listesine girdi.

Baykar Teknoloji patronu 44. yaşındaki Selçuk Bayraktar, 1,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 24., dünyanın 2410. en zengin ismi oldu. Selçuk Bayraktar, 2022 yılında Türkiye vergi rekortmeni olmuştu.