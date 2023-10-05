Forbes’un ‘en zengin 400’ listesinde iki Türk

Ekonomi dergisi Forbes, ABD’nin en zengin 400 isminin yer aldığı listeyi açıkladı. En zenginler toplam varlıklarına net 500 milyar dolar daha ekledi. 2023 listesine özel havacılık ve savunma şirketi Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen de girdi. Özmen çiftinin 338 ve 345’inci basamakta yer bulduğu sıralamanın tepesinde Elon Musk yer alırken Trump’ın düşüşü dikkat çekti.

ABD merkezli iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes, ABD’nin en zenginlerini derlediği ‘Forbes 400’ listesini yayınladı. 2023 listesinde teknoloji firmalarının sahiplerinin yükselişi göze çarptı. En zenginler, bir yıl içinde net varlıklarına toplam 500 milyar dolar daha ekledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın servetindeki gerileme dikkat çekti. Trump’ın serveti yüzde 19 düşüşle 2,6 milyar dolara geriledi.

Efsanevi basketbolcu Michael Jordan, 3 milyar dolarlık servetiyle listede 379'uncu sıraya yerleşti.

Listenin zirvesinde Tesla, SpaceX ve X’in (Eski adıyla Twitter) sahibi Elon Musk yer aldı. Musk’ın servetinin 251 milyar dolar olduğu belirtildi.

Musk’ı 161 milyar dolarlık servetiyle Amazon’un sahibi Jeff Bezos tekip etti.

Listenin ilk 10 basamağında yer alan zenginler, en alttaki 340 milyarderin serveti kadar servete sahip. Listenin yüzde 40’ı, onların zenginliğinden oluşuyor.

İlk 10 şöyle:

1- Elon Musk (251 milyar dolar)

2- Jeff Bezos (161 milyar dolar)

3- Larry Ellıson (158 milyar dolar / Oracle)

4- Warren Buffet (121 milyar dolar / Berkshire Hataway)

5- Larry Page (114 milyar dolar / Google)

6- Bill Gates (111 milyar dolar/ Microsoft)

7- Sergey Brin (110 milyar dolar / Google)

8- Mark Zuckerberg (106 milyar dolar / Meta)

9- Steve Ballmer (96,3 milyar dolar / Bloomberg Lp)

10- Michael Dell (71,5 milyar dolar / Dell Tech)

ÖZMEN ÇİFTİ LİSTEDE

2023'te Forbes 400 listesine iki Türk de yer aldı. Bu isimler özel havacılık ve savunma şirketi Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen oldu.

Eren Özmen 3,4 milyar dolarlık serveti ile 338. sıradan listeye girerken, 3,3 milyar dolarlık servetiyle eşi Fatih Özmen 345. sırada kendine yer buldu.

Özmenlerin 1994 yılında satın aldığı SNC şirketi, son yıllarda Dream Chaser uzay aracı, NASA tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'na en az yedi kargo görevi için sözleşme imzalamıştı.