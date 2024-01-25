Ford Otosan mühendisleri: Maaş artış oranlarına itirazımız var

Ford Otosan mühendisleri, maaş artışının yeterli seviyede olmadığını belirterek, "Duyduğumuz ücret artışı, %37-42 arasında kalarak verdiğimiz emeğin karşılığını yansıtmayacak şekilde belirlenmektedir" dedi. Mühendisler, mücadele vurgusu yaparak, "Sınıf arkadaşlarımızı bir arada mücadeleye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ford Otosan mühendisleri, toplu iş sözlüşmesi (TİS) kapsamında olmayan çalışanların maaş artışının "verilen emeğin karşılığını yansıtmayacak şekilde olduğunu" ifade etti.

Mühendislerden yapılan açıklamada, "Bugünlerde bize tebliğ edileceğini duyduğumuz ücret artışı miktarı, performans notlarına bağlı olarak değişmekle birlikte %37-42 arasında kalarak verdiğimiz emeğin karşılığını yansıtmayacak şekilde belirlenmektedir" denildi.

"Bu artış oranlarına itirazımız var" denilen açıklamada, "Oranları tebliğ edecek olan ilk ve orta kademe yöneticilik görevindeki işçi arkadaşlarımızı bu oranların tebliğini yapmamaya, tebliğ edilse bile çalışan arkadaşlarımızı bu tebliği onaylamamaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mücadele çağrısı yapılan açıklamada, "Çıkarlarımızın işveren çıkarlarıyla çatışır hale geldiği koşullarda, haklarımızı savunabilmek için aynı saha çalışanı “sınıf arkadaşlarımızın” yaptığı gibi ortak hareket etmeye, bir arada mücadeleye çağırıyoruz" denildi.

Ford Otosan mühendislerinin yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Yaklaşık 5000 ofis çalışanının olduğu Ford Otosan şirketinde çalışan mühendisleriz. Meramımızı anlatabilmek için öncelikle alışıldık olanı özetlememiz gerekiyor.

Yaklaşık 2300 mühendisin ve toplamda 20.000’e yakın işçinin çalıştığı şirketimizde iki ayrı maaş belirleme politikası var. İlki işveren sendikası olan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) ve metal iş koluna bağlı çalışanların sendikası vasıtasıyla (Türk Metal) elde ettiği Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile uzlaşma sağlanması. İkincisi ise ürün geliştirmeden finansa, satıştan üretimin her kademesine kadar tüm departmanlarda yer alan mühendis ve beyaz yaka çalışanların ücretlerinin Koç Holding ve Ford Otosan genel müdürlüğü tarafından bildirilmesi. Ne yazık ki, sendika ve işveren çok uzun süre önce anlaşarak ofis çalışanlarını TİS kapsamından muaf tutarak, ofis çalışanlarının, mühendislerin elindeki tek resmi anlaşma aracını da elinden almıştı.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda Toplu İş Sözleşmesi kapsamında MESS %35’lik bir zam önermiş ve işçilerin direnmesiyle ve grev kartını elinde tutmasıyla birlikte 6 aylık % 105.1, yıllık %157lik ücret artışını kabul etmek zorunda kalmıştı. Her ne kadar işçilerin talebi daha yüksek olsa da anlaşmaya varıldı ve Ford Otosan’da da dahil olmak üzere TİS’e dahil olan metal iş kolunun sendikalı işçileri 1 mart 2024 itibariyle hak ettikleri ücreti, 36037 TL ve 51578 TL arasında alacaklar. Mücadelelerini selamlıyoruz!

MÜHENDİSLER NE OLACAK?

Peki TİS’e dahil olmayan işçiler, yani, mühendisler, ofis çalışanları ne olacak?

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durum ve maaşlar nedeniyle memnuniyetsizliği günden güne artan bizlere haziran ayında ara ücret düzenlemesi olarak %35 artış verilmişti. Türkiye’deki her işçi gibi, özellikle mesleğe yeni başlamış (0-5 yıllık) mühendisler artan enflasyon, tırmanan kira ve yaşam giderleri nedeniyle gün geçtikçe daha zor koşullar altında yaşamını sürdürmeye çalışıyordu.

Bugünlerde bize tebliğ edileceğini duyduğumuz ücret artışı miktarı, performans notlarına bağlı olarak değişmekle birlikte %37-42 arasında kalarak verdiğimiz emeğin karşılığını yansıtmayacak şekilde, aylık ortalama maaşlarımızı yaklaşık 38.000- 50.000 TL arasında belirlemektedir.

2023 Aralık ayında 4 kişilik bir ailenin ortalama yoksulluk sınırı 47 bin TL olarak açıklanmışken, bu rakamlarla 2024'te yaşamanın ne kadar imkansız hale geldiği aşikar. Ayrıca son 7 yılda Türkiye ihracat şampiyonu olan bir şirkette çalışan "nadide, seçilmiş" mühendisler olarak; çalıştığımız şirketi son 3 yıldır Ford Romanya fabrikasında bilfiil başarıyla temsil eden ve Ford'un Avrupa ve Amerika fabrikalarındaki projelerde yıllardır söz sahibi olan bizlerin hakettiğinin bu olmadığı ortada.

Bu sebeplerle bu artış oranlarına itirazımız var! Oranları tebliğ edecek olan ilk ve orta kademe yöneticilik görevindeki işçi arkadaşlarımızı bu oranların tebliğini yapmamaya, tebliğ edilse bile çalışan arkadaşlarımızı bu tebliği onaylamamaya çağırıyoruz.

"DÜZENLEMELERİ KABUL ETMİYORUZ"

Yıllardır süregelen şekilde sürecin en önemli paydaşı olan bizleri karar sürecine katmadan, şeffaf olmayan yollarla, karlılık odaklı yapılan düzenlemeleri kabul etmiyoruz. Biz finansal tablolardaki sayılar değil, Ford Otosan’ı sırtında taşıyan mühendisleriz.

MÜCADELE ÇAĞRISI

Öncelikli olarak "hep beraber" hareket edebilmek için bulunduğumuz her ortamda bu konuyu konuşmalıyız, emeğimizin karşılığını almak için işverenimizle pazarlık yapma hakkımızı nasıl kullanacağımızı tartışmalıyız. Biz “işveren vekili” değil, düpedüz işçiyiz. Bu sebeple çıkarlarımızın işveren çıkarlarıyla çatışır hale geldiği koşullarda, haklarımızı savunabilmek için aynı saha çalışanı “sınıf arkadaşlarımızın” yaptığı gibi ortak hareket etmeye, bir arada mücadeleye çağırıyoruz."