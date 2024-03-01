Formula 1’de yeni sezon başlıyor

Spor Servisi

Formula 1'de 2024 sezonu bugün başlıyor. Bu sezon 24 yarışla 1950'den bu yana düzenlenen organizasyon tarihin en uzun sezonu olacak. Yeni sezonda, Formula 1 takvimi daha fazla bölgeselleştirilerek lojistik yükler azaltıldı ve sezon daha sürdürülebilir hale getirildi. Şampiyona 2 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak, 8 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek. Sezonun ilk iki yarışı Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri, 11 Mart'ta başlayacak ramazan ayı dolayısıyla alışılagelenin aksine 2 Mart ve 9 Mart Cumartesi günlerinde koşulacak.

2024'deki 24 yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olacak. Geçen yıl, 23 yarış planlanmış ama 22 yarış düzenlenmişti. Bu sezon yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olan 24'e yükseldi. Bu yıl Çin, takvime geri dönecek. Geçen yıl takvimi de 24 yarış olarak planlanırken, Çin Grand Prix'sinin pandemiden kaynaklanan sorunlar nedeniyle iptal edilmesiyle bu sayı 23'e düşürülmüştü. Bir önceki sezonun son turunda yarışan tüm sürücü ve takım kombinasyonları, Formula 1 Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez bir sonraki sezonun başlangıcında değişmeden kaldı.