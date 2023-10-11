Fosfor bombası nedir? Fosfor bombasının etkileri, zararları nelerdir?

Aksa Tufanı operasyonunuyla birikte İsrail'in kullandığı fosfor bombası nedir sorusu gündeme oturdu. Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde kullanılması yasak olan fosfor bombasının etkileri, zararları nelerdir sorusu birçok yurttaş tarafından araştırma konusu oldu. Peki, fosfor bombası nedir? Fosfor bombasının etkileri, zararları nelerdir? İşte detaylar...

Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında, Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalarla birlikte İsrail'in kullandığı fosfor bombası gündeme oturdu. Uluslararası hukuka göre sivil popülasyonun yoğun olduğu bölgelerde kullanımının kesinlikle yasak olan Fosfor bombasının etkileri, zararları nelerdir sorusu yurttaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, fosfor bombası nedir? Fosfor bombasının etkileri, zararları nelerdir? İşte detaylar...

Fosfor bombası nedir?

Fosfor bombası, içerisinde beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren patlayıcı bir silahtır. Yüksek sıcaklıkta yanan beyaz fosfor içeren fosfor bombası patlaması durumunda, beyaz fosfor içerikli parçacıklar hava ile temas eder ve anında yanmaya başlar. Sonuç olarak yıkıcı yangınlar başlatır.

Fosfor bombası patladığında genellikle yüksek ısı ve ışık üreten yoğun yangınlar başlatır. Patlamada beyaz fosfor parçacıkları etrafa dağılır ve hızla yanmaya başlar. Büyük yangınlar oluşur.

Fosfor bombasının etkileri, zararları nelerdir?

Fosfor bombasının etkileri ve zararlarını insan sağlığına tehdit, uluslararası hukuk ihlali, yangınlar ve çevresel zararlar olmak üzere dört ana başlıkta inceleyebiliriz. Fosfor bombasının etkileri, zararları şu şekilde:

İnsan Sağlığına Tehdit : Fosfor bombaları temas ettiği cilt üzerinde ciddi yanıklara neden olabilir. Fosfor gazlarının soluması, solunum yolu tahriplerine yol açabilir, akciğerlere zarar verebilir. Fosfor bombaları, insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahiptir.

: Fosfor bombaları temas ettiği cilt üzerinde ciddi yanıklara neden olabilir. Fosfor gazlarının soluması, solunum yolu tahriplerine yol açabilir, akciğerlere zarar verebilir. Fosfor bombaları, insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Uluslararası Hukuk İhlali: Fosfor bombalarının kullanımı, uluslararası hukuka aykırı kabul edilen bir pratiktir. Sivil Nüfusun Korunması Protokolü'nde (1977 Cenevre Sözleşmeleri) sıkı şekilde sınırlanmıştır. Fosfor bombalarının sivil nüfusa karşı kullanılması yasaktır, uluslararası hukuka aykırıdır.

Fosfor bombalarının kullanımı, uluslararası hukuka aykırı kabul edilen bir pratiktir. Sivil Nüfusun Korunması Protokolü'nde (1977 Cenevre Sözleşmeleri) sıkı şekilde sınırlanmıştır. Fosfor bombalarının sivil nüfusa karşı kullanılması yasaktır, uluslararası hukuka aykırıdır. Yangınlar: Fosfor bombaları büyük ve yıkıcı yangınlara sebep olurlar. Hızla yayılan yangınlar, çevresel tahribata neden olurlar.

Fosfor bombaları büyük ve yıkıcı yangınlara sebep olurlar. Hızla yayılan yangınlar, çevresel tahribata neden olurlar. Çevresel Zararlar: Fosfor bombaları, patladıklarında doğal çevreye ciddi zararlar verebilir. Yangınlar ormanları, tarım arazilerini ve su kaynaklarını tehdit edebilir. Ayrıca, bombaların patladığı bölgelerde toprak kirliliği ve su kirliliği riski vardır.

Fosfor bombasının insana etkisi

Fosfor bombası ile açığa çıkan beyaz fosfor dumanının solunması, ciğerlerde ani yaralara sebep olur. Fosfor dumanını soluyan kişi havasızlıktan boğulabilir.

Fosfor bombasına maruz kalan bireyin vücudu içten dışa doğru yanar. Beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmezken yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürer.

Fosfor bombası yasak mı?

'1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu' kapsamına giren fosfor bombasının sivil halk üzerinde veya hava saldırılarında sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanılması yasaktır.