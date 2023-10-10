Fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak hayatını kaybetti

Fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak, kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybetti. Çıtak’ın cenaze töreni 11 Ekim saat 14.00’te Feriköy Kilisesi’nde yapılacak.

Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçılarından Manuel Çıtak, hayatını kaybetti.

Manuel Çıtak 9 Ekim pazartesi günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle 61 yaşında yaşama veda etti.

Çıtak için 11 Ekim çarşamba günü saat 14.00'te Feriköy Surp Vartanants Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

MANUEL ÇITAK KİMDİR?

Malatya’da 1962 yılında dünyaya gelen Manuel Çıtak, eğitimini İstanbul’daki Saint Michel Lisesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Bölümü’nde tamamladı. Üniversite eğitimi döneminde çıktığı Türkiye seyahatleri sırasında fotoğraf çekimlerine başlayan Çıtak, ağırlıklı olarak insan ve portre çalıştı.

Basın kuruluşlarından bağımsız şekilde fotoröportajlar yapan Çıtak’ın eserleri, yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli dergi, gazete ve kitaplarda yayımlandı.

Çıtak, 1994’te “Madenciler” ve 1996’da ise “Kilyos” panoramaları gibi belgesel fotoğraf çalışmaları yaptı. Yazar Şebnem İşigüzel ile evli olan Çıtak iki çocuk babasıydı.