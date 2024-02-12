FOX TV'nin isim ve logosu bugün değişiyor

FOX TV, isim ve logo değişikliğini bugün gerçekleştirecek. Kanalın yeni ismi NOW TV olmuştu.

FOX TV'nin bugün isim ve logosunun değişeceği bildirildi.

FOX TV kanalı logo değişikliğine gitmiş ve kanalın ismi NOW TV olmuştu.

RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onaylamıştı.

FOX TV'den yapılan açıklamada, "'NOW' 12 Şubat’ta yeni ismi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

FOX TV, yeni isim ve logosu için tanıtım filmi de yayınlamıştı.