Fragman yayınlandı: "Baladın" belgeseli 9 Mayıs'ta gösterime girecek

Voleybolcu Hande Baladın'ın kariyerine odaklanan "Baladın" belgeseli 9 Mayıs'ta Red Bull TV'de gösterime girecek.

Voleybolcu Hande Baladın belgeseli, 9 Mayıs'ta gösterime girecek.

Red Bull TV'de yayınlanacak belgesel hakkında yapılan açıklamaya göre, "Baladın" belgeseli, kariyeri boyunca farklı pozisyonlarda oynayan yetenekli sporcu Hande Baladın'ın yoğun temposu içindeki rutinlerine yoğunlaşıyor.

Kariyeri boyunca orta oyuncu, pasör çaprazı ve smaçör olarak görev alan, hem hücumda hem de savunmada üst düzey bir performans sergileyen Baladın'ın mevkilere adaptasyonu ve maçlara hazırlıkları belgeselde öne çıkan sahneler arasında yer alıyor.

Belgeselde Baladın'ın yanı sıra voleybol dünyasının önde gelen isimlerinden Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Eczacıbaşı Dynavit'in yıldızları Tijana Boskovic ve Simge Aköz de yer alıyor.

"Baladın" belgeselinin fragmanı Red Bull Türkiye Instagram hesabında da yayınlandı.