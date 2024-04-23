Frankfurt Film Festivali 4 sanatçıyı ödüllendirdi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur ödülleri ve Vefa ödülünün sahipleri belli oldu.

Usta oyuncular Erkan Can, Derya Alabora ve Mehmet Kurtuluş Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne, Dilligil ailesi adına Çiçek Dilligil Vefa Ödülü’ne değer görüldü.

02-07 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde ödüllerin sahipleri, düzenlenen törende festival komitesi başkanı Hüseyin Sıtkı tarafından açıklandı. Sıtkı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İnanıyorum ki, sektörün en uzun soluklu festivallerinin başında gelen festivalimiz bu yılda da bir öncekinden daha renkli ve etkili olacaktır. Sinema sanatına ömrünü vermiş, adını altın harflerle kazımış değerli sanatçılarımıza adadığımız ödüllerimiz belli oldu. Kıymetli sanatçılarımız Erkan Can, Derya Alabora ve Mehmet Kurtuluş Yaşam Boyu Onur ödülüne, Aliye Rona, Avni – Belkıs Dilligil olarak Dilligil ailesi Vefa ödülüne layık görülmüştür. Vefa ödülü, Dilligil ailesi adına sanatçımız Çiçek Dilligil’e takdim edilecektir.”

Kültürlerarası iletişim Derneği tarafından gerçekleştirilecek ve bu yılki mottosu “Şiddet ve Sinema” olan 24. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin Yaşam Boyu Onur ödülleri ile Vefa ödülü, 3 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen törenle sahiplerine verilecek.