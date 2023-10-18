Frankfurt Kitap Fuarı’nda Filistin’den bahseden Zizek'e haksız tepki

Frankfurt Kitap Fuarı’nın açılış konuşmasında İsrail’in “kendini savunma hakkı” olduğunu söyleyen Zizek, “Filistinlilerin haklarını da savunmalı” deyince “Hamas’ı meşrulaştırmakla” suçlandı. Bazı katılımcılar salonu terk etti.

Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı’nın açılış konuşmasını üstlenen Marksist sosyolog ve filozof Slavoj Zizek, Filistinlilerin de dinlenmesi gerektiğini söyleyince salondan tepki aldı, bazı katılımcılar salonu terk etti.

soL’da yer alan habere göre, bu yılki konuk ülkenin Slovenya olduğu fuarda söz alan Zizek, Gazze Şeridi’nde İsrail ve Hamas arasında süren savaşı da ele aldığı konuşmasında, “Hamas’ın İsrail halkına yönelik terör saldırılarını” kınarken, “Fakat aynı zamanda Filistinlileri de dinlemek ve çatışmayı anlamak için olayların arka planına dikkat etmek gerektiğini” söyleyince büyük tepki gördü.

Aralarında Hessen Eyalet Hükümeti Antisemitizm Sorumlusu Uwe Becker’in de bulunduğu çok sayıda konuk konuşmayı protesto etti. Uwe Becker, Zizek’i hem konuşması sırasında sahne önünde ve hem de daha sonra sahneye çıkıp söz alarak sert sözlerle eleştirdi. Ünlü felsefeciyi Hamas’ın suçlarını küçük gösterip önemsizleştirmekle suçlayan Becker, birkaç kez salonu terk edip geri döndü.

Zizek’in sözleri, İsrail’in acılarına hakaret, suçu önemsizleştirmek ve antisemitizme kapı açmak olarak gören çok sayıda konuk tarafından protesto edildi. Birçok konuk da salonu terk etti.

Olayların ardından Frankfurt Kitap Fuarı Müdürü Juergen Boos bir “eleştirel açıklama” yayımladı. “Ne olursa olsun Zizek’in ifade özgürlüğü olduğunu” hatırlatan Boos, bu özgürlüğe sahip çıkılmasını istedi. Boos, tartışmalı ve tepkilere yol açacan bir konuşmayı kesmenin de mümkün olabileceği görüşünü savunurken, “Hoşumuza gitmese, kınamış bile olsak, konuşmayı sonuna kadar dinlediğimiz için memnunum” dedi.

ZİZEK NE DEDİ? Zizek konuşması kesilmeden önce Filistinlilerin sadece bir sorun olarak görüldüğünü, kendilerine olumlu bir rol verilmediğini kaydeden Zizek, “Filistin sorunu çözülmeden Orta Doğu’da barış olamaz” diye konuşmuştu. Dinleyicilerden gelen İsrail’deki terör saldırılarını önemsizleştirdiği ve küçük gösterdiği yolundaki suçlamaları “Ben hiçbir şeyi önemsizleştirmiyorum, suçu meşrulaştırmıyorum: İsrail’in kendini savunma hakkı vardır” diyerek yüksek sesle reddeden Zizek, “Filistinlilerin haklarını savunmak ve antisemitizmle mücadele etmek gerekir” demişti. Kendisinden önceki konuşmacıların hepsinin İsrail hakkında konuştuğunu, ancak Filistinliler hakkında konuşmadıklarının altını çizen Sloven felsefeci, Filistinli yazar Adania Shibli’ye kitap fuarında ödül verilmemesi kararını da “skandal” olarak nitelemişti.

SÜRTÜŞMELER BİTMEYECEK

Orta Doğu’daki çatışmalarla ilgili tartışmaların fuarda tartışmalı bir konu olmaya devam etmesi bekleniyor. Bu arada bazı organizatörler Endonezya ve Malezya’nın katılımlarını iptal ettiğini duyurdu.

Ajansların haberlerinde, bir fuar sözcüsünün, “Bu iptaller İsrail ile dayanışmamıza bir tepkidir” açıklamasında bulunduğu belirtildi. Aynı sözcünün, “Fuar aynı zamanda Hamas yönetiminde acı çeken Filistinlilerin de yanındadır” diye konuştuğu aktarıldı.

Çarşamba sabahı, 75. Frankfurt Kitap Fuarı kapılarını sektör uzmanlarına ve ticari ziyaretçilere açtı. Fuara 95 ülkeden 4 bin 200’den fazla katılımcının gelmesi bekleniyor. Organizatörler Gazze’deki savaşı göz önünde bulundurarak ilk gün kısa bir süre içinde “İsrail için Endişe” konulu bir panel düzenlemeye karar verdi.