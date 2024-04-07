Frankfurt'ta 'BirGün 20. yıl' kutlaması

Türkiye muhalefetinin önemli seslerinden BirGün gazetesinin 20. yılı, Frankfurt'ta kutlanacak. Etkinlikte Frankfurter Rundschau, Frankfurter Algemein Zeitung, Hessische Rundfunk, Alman Gazeteciler Birliği (DJV) ve DW'den gazeteciler, savaşlar, yıkım, açlık vs. karşısında medyanın rolü ve basın özgürlüğünü konu edinecekler.

BİRGÜN AVRUPA

BirGün okurları, toplumsal muhalefetin sesi iddiasını sürdüren BirGün'ün 20. kuruluş yılını Frankfurt'ta kutlayacak.

13 Nisan'da Frankfurt Stadthaus, (Mark 1, 60311 Frankfurt) salonunda BirGün ile dayanışmak amacıyla gerçekleşecek etkinliğe Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef'in yanısıra Frankfurter Rundschau, Frankfurter Algemein Zeitung, Hessische Rundfunk & Alman Gazeteciler Birliği (DJV) ve DW gazetelerinin temsilcileri de katılacak.

Etkinlikte BirGün yöneticileri Alman gazetecilerle Almanya, “Türkiye ve Dünyanın birçok yerinde yaşanan savaşlar, yıkım, açlık vs. karşısında medyanın rolü ve Basın Özgürlüğü “ konusunu irdeleyecek. Frankfurt BirGün Okur Kollektifi açıklamasında “Kuşkusuz etkinliğimizin tek başlığı bu çağrı olmayacak. Tüm misafirlerimize gazetemiz BirGün’ün 20 yıllık serüvenini anlatacağız. Ülkenin ve dünyanın önemli kırılma anlarında gazetenin durduğu yeri bir kez daha hatırlatacağız” dedi.

BirGün Okur Kollektifi, 20. yıl kutlama etkinliği çağrısında şu ifadelere yer verdi:

"20. Yılında BirGün İçin Bir Aradayız

Hiçbir ekonomik çıkar gurubuna bağlı olmayan, bağımsız, özgürlüklerden ve demokrasiden taviz vermeyen, emekten ve ezilenlerden yana; sesi duyulmayanların sesi olan, gazeteciliği “hâkim fikirleri yansıtmaktan ibaret” saymayan Birgün Gazetesi’nin 20 yaşını Almanya’dan, Frankfurt’tan selamlıyoruz.

Binlerce okurunun desteğiyle toplumsal muhalefetin sesi olma iddiasından hiçbir dönem vaz geçmedi. Emekten yana ve daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla yayın yapmayı sürdürdü. Barıştan yana tavır aldı, almayı sürdürüyor. Fırsatçılık ve çıkar ilişkileri yerine adalet ve eşitlik kavramlarını yücelti.

BİZ DE BURADAYIZ

Türkiye’nin dört bir yanında 20. yılını kutlayan BirGün, aynı coşku ve heyecanla ülke dışında yaşayan okurlarıyla buluşup 20. yılına yakışır etkinlikler de kendini ifade ediyor. Birçok kentte oluşan BirGün okur kolektifleri yaşadıkları kentlerde 20. yıl etkinliklerinin organize edilmesine katkı sağlıyorlar.

Şubat 2023 itibariyle Frankfurt’ta periodik aralıklarla bir araya gelen BirGün Okur İnisiyatifi olarak biz de böyle bir çabanın içine girdik.

Yapılacak etkinlikte bir araya gelmenin birlikte olmanın güzelliği dışında gazetemizin durduğu yeri de işaret eden söyleşiler gerçekleşmesini uygun bulduk.

Bu bağlamda ilk ve kabul gören öneri Almanya, Türkiye ve Dünyanın birçok yerinde yaşanan savaşlar, yıkım, açlık vs. karşısında medyanın rolü ve Basın Özgürlüğü oldu. Bu konuyu gündeme getireceğimiz etkinlik için sadece BirGün Gazetesi’nden değil aynı zamanda Alman Basınının önde gelen saygın kuruluşlarına çağrıda bulundu. Konuya ilişkin çağrımızı Der Spiegel, Frankfurter Rundschau, TAZ, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung vb. basın kuruluşlarına BirGün Okur inisiyatifi olarak ilettik.

Çağrımıza Frankfurter Rundschau, Frankfurter Algemein Zeitung, Hessische Rundfunk, Alman Gazeteciler Birliği (DJV) ve DW olumlu geri dönüş yaptı ve temsilci gönderip katkı sunacaklarını bildirdiler.

Kuşkusuz etkinliğimizin tek başlığı bu çağrı olmayacak. Tüm misafirlerimize gazetemiz BirGün’ün 20 yıllık serüvenini anlatacağız. Ülkenin ve dünyanın önemli kırılma anlarında gazetenin durduğu yeri bir kez daha hatırlatacağız.

Tabi tüm etkinliklerimizin olmazsa olmazı müzik yine bizimle olacak ve dost sohbetlerimize eşlik edecek.

Frankfurt ;Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef'in de katılacağı etkinliğimizin tarihi 13 Nisan Cumartesi. Saat 18’de başlayıp 22’ye kadar birlikte olacağız.

Etkinliğimizin bir amacının da gazetemizle dayanışma olacağını söylemeye bile gerek yok. Gazetemize abone olup emekçilerine ve tüm dostlarına Frankfurt’tan selamlarımızı ileteceğiz."