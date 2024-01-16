Frankfurt'ta ırkçılığa karşı miting çağrısı

Sendikalar, sivil toplum kuruluşları, Sol Parti Hessen'in de aralarında olduğu sol, sosyalist örgütler, 20 Eylül'de Frankfurt'un tarihi Römer meydanında, göçmenleri hedef alan aşırı sağcı AfD ile faşist örgütleri protesto edecek.

BirGün FRANKFURT

Correctiv isimli bir araştırma ağının haberine göre AfD’den (Almanya için Alternatif) bazı üst düzey yöneticiler ile Avusturya’da faaliyet gösteren “Kimlikçi Hareket”in aşırı sağcı lideri Martin Sellner ile birçok iş insanı ve Neonazi sosyal medya fenomeni, Berlin yakınlarındaki Postdam’da bir kır otelinde bir araya geldi.

Toplantıda, göçmen düşmanı ve aşırılıkçı fikirleriyle tanınan Sellner’in "tersine göç" planının da ele alındığı ve bu bağlamda “asimile olmayan” Alman vatandaşı göçmen kökenlilerin de, Almanya'dan göç etmeye zorlanacak kitleye dâhil edilmesinin değerlendirildiği aktarıldı.

Correctiv'e göre toplantıda tartışılan fikirler arasında, 2 milyon kişiye yer sağlayacak Kuzey Afrika'daki isimsiz bir “model devlete” sınır dışı etme fikri de gündeme geldi. Toplantının ortaya çıkması üzerine Almanya’nın birçok şehrinde ırkçı ve faşist partilerin gelecek planlarına karşı kitlesel eylemler düzenleniyor. Frankfurt'ta da aşırı sağcı AfD ye karşı kitlesel bir protesto eylemi düzenlendi.

Arasında Sol Parti Hessen ve Sol Kultur Haus´un yansıra bir çok demokratik kitle dernekleri, sendika ile sol, sosyalist partilerin de bulunduğu kuruluşlar, Cumartesi 20 Ocak 2024, Cumartesi günü, saat 13'te, Frankfurt tarihi Römer meydanında Almanya’daki ırkçı, faşizan gelişmeyi protesto çağrısı yaptı.

Çağrıda, "Irkçılığa ve faşizme dur demek için, 20 Ocak 2024 (Cumartesi) Saat 13'te Frankfurt'ta tarihi Römer meydanında sessizlerin çığlığı olmak için SENİ DE aramızda görmek istiyoruz" denildi.