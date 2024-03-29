Frankfurt Tiyatro Festivali, Ayla Algan anısına yapılacak

Sanatçı Ayla Algan anısına düzenlenen 11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali programında 10 oyunun yanı sıra atölye çalışmaları, söyleşiler ve paneller yer alıyor.

FRANKFURT

Tiyatro Frankfurt'un düzenlediği 11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, 16-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ayla Algan anısına yapılacak.

Frankfurt Gallus Tiyatrosu'nda gerçekleşecek festivalde sanatçı Algan'ın hayatını anlatan özel bir sergi de ziyaretçilerle buluşacak. Tiyatro Frankfurt'un 20. yılını da kutlayacağı etkinlikte, 10 oyunun yanı sıra fuaye sohbetleri, atölye çalışmaları, çocuk oyunları, söyleşiler ve paneller yapılacak. Sahnelenecek oyunların büyük bir çoğunluğu Türkçe dilinde ve Almanca üst yazı ile sunulacak.

Etkinlik kapsamında 16 Mayıs'ta Ayla Algan anma gecesi ile başlayacak, 17 Mayıs'ta İzmir Devlet Tiyatrosu "Fareler ve İnsanlar", 18 Mayıs'ta Ankara Devlet Tiyatrosu "Gidio'nun Düğümü", 19 Mayıs'ta Antalya Devlet Tiyatrosu çocuk oyunu "Masal Treni", Tiyatro Hemhal "Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit ", 20-21 Mayıs'ta TiyatrOps "Şakşakçılar", 24 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları "Sivrisinekler", 25 Mayıs'ta Tiyatro Dan "10 Yıl Sonra", 26 Mayıs'ta Tiyatro Siyah Beyaz ve Renkli "Fanatik" adlı eserleri sahneleyecek.

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Festival Başkanı ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, "Festival için Venüs Bekar, Hannan Aslan, Gonca Ekiz ve Demet Öztürk ile birlikte bir yıldır calışma yaptık, çok emek verdik, çok zengin bir program hazırladık. Frankfurt'ta şahane bir festival yaşayacağız. Türkiyenin en prestijli oyunlarını sanat severlerle buluşturacağız. Biz hazırız ve festival gününü bekliyoruz" dedi. Kellecioğlu, festivalin başladığı günden bu yana onursal başkanlığını yapan ve ömrünü tiyatroya adayan Algan'a ithaf ettiklerini belirterek, "Ayla Algan'ın bize bıraktığı kültürü, tiyatro adabını onu yaşatarak devam ettireceğiz. Bu festivaller, toplumların kaynaşmasını sağlayarak, değerlerimizi ve Türk dilini, kültürünü, sanatını buralarda yaşama ve yaşatma adına çok önemli bir rol oynamaktadır" diye konuştu.

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Kamil Kellecioğlu, Türk tiyatrosunun tanıtılmasının önemine işaret ederek şöyle dedi: "Ayla Algan'ın dediği gibi, 'Dünyaya tiyatromuzu tanıtmamız çok mühim'. Ayla Algan, Türk edebiyatının varlığı yurt dışında yok sayılırken, Türk yazarların dünyada ödül almasıyla bu durumun tersine döndüğünü, bu başarıda tiyatronun payı olduğunu belirtmişti. Tiyatro, insanın kendisiyle ve yaşadıklarıyla yüzleştiği, düşündüğü ve hissettiği bir aynadır. Bu ayna önümüze koyduğu gerçeklerle bizi besler, biz de onunla büyürüz. Türk tiyatrosu ile bu festivallerle büyümeye, toplumun güzeli doğruyu bulması konusunda ilerlemeye devam edeceğiz. 20 yıldır her türlü güçlüğe rağmen Frankfurt‘ta Türk tiyatrosunu yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Bu 20 yılda 100'ün üzerinde Türkçe oyunu tiyatroseverlerle buluşturduk ve buluşturmayı sürdürüyoruz. 11. festivalde de hayatı paylaşmak için Türkçe ve Almanca bilen tüm insanların festivalde buluşmasını sağlayacak olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Tüm Avrupalıları festivalimize bekliyoruz.”

Festival, Altındal Grubu Ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Istanbul Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları ve Evim Mobilyanın desteği ve Festival Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ile Frankfurt İl Genel Meclisi Başkanı Hilime Arslaner'in himayesinde yapılacak.

Festivale ilişkin ayrıntılı bilgi ve etkinlik programı www.tiyatrofrankfurt.com adresinden alınabilir.