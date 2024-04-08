Frankfurt’ta ‘BirGün 20’nci yıl’ kutlaması

Haber Merkezi

BirGün okurları, toplumsal muhalefetin sesi iddiasını sürdüren BirGün’ün 20. kuruluş yılını Frankfurt’ta kutlayacak. 13 Nisan’da Frankfurt Stadthaus, Mark 1, 60311 Frankfurt salonunda BirGün ile dayanışmak amacıyla gerçekleşecek etkinliğe Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef’in yanı sıra Frankfurter Rundschau, Frankfurter Algemein Zeitung, Hessische Rundfunk & Alman Gazeteciler Birliği ve DW gazetelerinin temsilcileri de katılacak.

Etkinlikte BirGün yöneticileri Alman gazetecilerle birlikte “Türkiye ve Dünyanın birçok yerinde yaşanan savaşlar, yıkım, açlık vs. karşısında medyanın rolü ve Basın Özgürlüğü” konusu irdeleyecek.

Frankfurt BirGün Okur Kollektifi, kutlamaya ilişkin yaptığı açıklamada özetle şu ifadeleri kullandı: “BirGün, okurunun desteğiyle toplumsal muhalefetin sesi olma iddiasından hiçbir dönem vazgeçmedi. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla yayın yapmayı sürdürdü. Barıştan yana tavır aldı, almayı sürdürüyor. Fırsatçılık ve çıkar ilişkileri yerine adalet ve eşitlik kavramlarını yücelti. Türkiye’nin dört bir yanında 20. yılını kutlayan BirGün, aynı coşku ve heyecanla ülke dışında yaşayan okurlarıyla buluşup 20. yılına yakışır etkinlikler de kendini ifade ediyor. Etkinlikte birlikte olmanın güzelliği dışında gazetemizin durduğu yeri de işaret eden söyleşiler gerçekleşmesini uygun bulduk.”