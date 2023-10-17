Frankfurt’ta BirGün okur buluşması ve panel: 100. yılında Cumhuriyet; ne yapmalı, nasıl yapmalı?

BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ile Birgün Yazarı Timur Soykan ve Gazeteci İsmail Saymaz, Frankfurt Kitap Fuarı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen panel ve imza gününe katılacaklar.

BirGün FRANKFURT

Branşında dünyanın önde gelen fuarlarından Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı, 18 - 22 Ekim 2023 tarihleri arasında 75. kez kapılarını açacak. Fuarın 75. yılı, kentte yüzlerce etkinlikle kutlanacak. BirGün gazetesi de standıyla (5.0/C158) fuarda yer alacak. Fuarda gerçekleşecek BirGün okur buluşması ve imza etkinliklerinde BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, BirGün Yazarı Timur Soykan ile gazeteci İsmail Saymaz yer alacak.

BirGün okur buluşması ve imza etkinlikleri şu şekilde olacak:

20.10.2023 Cuma günü | 17:00 - 18:00 Uhr | Stand 5.0/C158

Gazeteci İsmail Saymaz, Timur Soykan ve Yaşar Aydın ile imza günü:

21.10.2023 | 12:00 - 18:00 Uhr | Stand 5.0/C158

FRANKFURT HALKEVİ’NDE PANELE KATILACAKLAR

Birgün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, BirGün yazarı Timur Soykan ile Gazeteci yazar İsmail Saymaz Frankfurt Halkevi’nde de “100 yılda Cumhuriyet” konulu panele katılacaklar.

“100. yılında Cumhuriyet neleri kaybetti? Ne yapmalı, nasıl yapmalı” başlıklı panel 21 Ekim 2022, saat 19.00’da “Frankfurt Türk Halkevi, Werrastraße 29, 60486 Frankfurt am Main” adresinde gerçekleşecek. Frankfurt Sol Kültür Evi’nden yapılan panel çağrısında şu ifadelere yer verildi:

“Kamudan aldıkları hibe ve teşviklerle okul ve öğrenci yurdu sayısını, faaliyette bulundukları il sayısını hızla artıran Muradiye Vakfı ve İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Derneği, Ensar Vakfı, TÜGVA ve diğerleri…

BirGün’de konuyla ilgili çıkan haberlerden biri şöyleydi:

‘Türkiye’de çok sayıda dini yapılanma, iktidarın destek ve yönlendirmeleri ile toplumsal yaşamının tümünü ilgilendiren alanlarda söz sahibi kılındı. Okullardan hastanelere, cezaevlerinden kadın sığınma evlerine kadar birçok alanda etkisini genişleten cemaatlerin yarattığı karanlık, en çok çocukları ve gençleri etkiledi. Kamu kaynaklarından aldıkları pay, ticari işletme gelirleri ve müritlerinden topladıkları paralarla kasalarını dolduran dini vakıf ve dernekler, çok sayıda kentte bulunan temsilciliklerinin yanı sıra öğrenci yurtları ile de gençlere ulaşmanın kolay yolunu buldu.

Giderek derinleşen ve önlenemez hale gelen yoksulluk, çok sayıda genci dini vakıf ve derneklerin öğrenci yurtlarına adeta mahkum etti. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlardaki kapasite yetersizliği ve fahiş ev kiraları nedeniyle on binlerce öğrenci cemaatlere ait yurtlara yerleşmek zorunda kaldı. Denetimden uzak cemaat yurtları, hemen her yıl kamuoyunda infial yaratan yeni bir olaya sahne olurken iktidar, milyonlarca yurttaşın, “Cemaat ve tarikat yurtları kapatılsın” yakarışını duymazdan geldi” (Tarikatlar ülkenin dört bir yanını sardı: Karanlığı dağıtacağız - Mustafa Bildircin)

Halkı nefes alamaz hale getiren ekonomik krizin yanı sıra şeriatın kapısını adım adım açılmasını sağlayan cemaat ve tarikat yapılanmaları ile Türkiye’yi nasıl yeni bir yüzyıl bekliyor?

Panelimize giriş ücretsizdir. Yaşar Aydın, İsmail Saymaz ve Timur Soykan panelin ardından okurlarına kitaplarına imzalayacak.

BirGün okurlarını panelimize ve Frankfurt Kitap Fuarı standımıza davet ediyoruz.”