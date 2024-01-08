Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Borne'un istifasını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisi, Fransa Başbakanı Borne'un istifa ettiğini duyurdu. Macron, hizmetleri için Borne'a teşekkür etti.

Borne'un yerine geçebilecek potansiyel adaylar arasında 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal ve 37 yaşındaki Savunma Bakanı Sebastien Lecornu gösteriliyor. Bu iki isimden hangisi göreve gelirse Fransa'nın gelmiş geçmiş en genç başbakanı olacak.

Borne, yeni başbakan belirlenene kadar görevine devam edecek.

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