Fransa Ciaran Fırtınası'na hazırlanıyor: Turuncu alarm verildi, "evlerden çıkmayın" uyarısı yapıldı
Fransa'da Ciaran Fırtınası nedeniyle yurttaşlarda bu gece evlerinden çıkmamaları istendi. Kıyı kesimlerinde yer alan 16 yerleşim yerinde ise uyarı seviyesi "turuncu"ya yükseltildi.
Fransa'nın kuzeybatısında bulunan Bretonya ve Normandiya bölgeleri için fırtına uyarısı yapıldı.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, ülke genelinde yurttaşlara "Bu gece evlerinizden çıkmayın" uyarısında bulundu
Darmanin, Bretonya ve Normandiya'da 3 bin 200 itfaiye personelinin görevlendirildiğini bildirdi.
Hızı saatte 170 kilometreyi bulan fırtınanın, Bretonya ve Normandiya kıyılarında boyu 10 metreyi bulan dalgalara yol açabileceği belirtiliyor.
Kıyı kesimlerindeki 16 yerleşim yerinde uyarı seviyesi "turuncu"ya yükseltildi.
Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa ve İber Yarımadası'nı etkilemesi beklenen Ciaran Fırtınası sebebiyle sağanak ve sel uyarıları yapıldı.