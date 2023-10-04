Fransa'da aşırı sağcı Civitas Partisi feshedildi

Fransa'da aşırı sağcı Katolik Civitas Partisi feshedildi. Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, partinin "açıkça antisemitik ve homofobik tezler ile Fransız vatandaşları arasında bir hiyerarşi yaratmak istediğini kaydetti.

A- A A+

Fotoğraf: AA