Fransa'da Başbakan Borne, Meclis'te elektronik sigara içti: Muhalefet tepki gösterdi

Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne, Meclis'te elektronik sigara kullandı. Borne'nin elektronik sigara kullanmasına tepki gösteren muhalefet partisi Boyun Eğmeyen Fransa Milletvekili Caroline Fiat, "Burada yasaları yazıyoruz ancak yasaların üstünde değiliz" dedi ve herkesin yasalara uyması gerektiğini vurguladı.

Fransa'da 2007 yılından bu yana kamu ait kapalı alanlarda tüketilmesi yasak olmasına rağmen Başbakan Elisabeth Borne, Ulusal Meclis'te elektronik sigara kullandı.

Meclis Genel Kurulunda konuşan muhalefet partisi Boyun Eğmeyen Fransa Milletvekili Caroline Fiat, Başbakan Borne'un elektronik sigara kullanmasına tepki gösterdi.

Fiat, Meclis'te kendisi konuşurken, Borne'un elektronik sigara içmesini "aşağılayıcı bir durum" olarak gördüğü yorumunda bulundu.

"YASALARIN ÜSTÜNDE DEĞİLİZ"

Sağlık Bakanı Aurelien Rousseau'nun 28 Kasım'da, kamu sağlığını gerekçe göstererek, plajlarda ve kamu binalarının çevresinde sigara içilmemesi gerektiğini duyurduğunu hatırlatan Fiat, "Burada yasaları yazıyoruz ancak yasaların üstünde değiliz" dedi ve herkesin yasalara uyması gerektiğini vurguladı.

2007 YILINDAN BU YANA YASAKLANMIŞTI

Borne'un Meclis'te elektronik sigara kullandığı anlara ait görüntüler daha önce de gündem olmuştu. Bu durum, ülkede kamuya ait kapalı mekanlarda sigara kullanımının yasak olması nedeniyle eleştirilmişti.

Fransa Sağlık Bakanı Rousseau 28 Kasım'da, ülkedeki plajlarda, ormanlarda, kamuya açık bahçelerde, okul gibi bazı kamu alanlarının çevresinde sigara kullanımının yasaklanacağını duyurmuştu.

Ülkede 2007'den bu yana kamuya ait kapalı binalarda ve iş yerlerinde sigara tüketimi yasak.