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Fransa'da, bir hafta içinde 80 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti

Fransa'da 7-13 Temmuz tarihlerinde aşırı sıcaklardan 80 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı sayısında artış kaydedilmesi bekleniyor.

Dünya
  • 02.08.2023 17:43
  • Giriş: 02.08.2023 17:43
  • Güncelleme: 02.08.2023 17:49
Kaynak: AA
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Fransa'da, bir hafta içinde 80 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Fransa'da temmuz ayında kavurucu sıcaklar nedeniyle 7-13 Temmuz tarihlerinde, ilk belirlemelere göre 80 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınının Halk Sağlığı Kurumunun verilerine dayandırdığı haberlere göre, Fransa'da Auvergne-Rhone-Alpes, Bourgogne-Franche-Comte, Korsika, Grand-Est ve Provence-Alpes-Cote d'Azur bölgelerinde 7-13 Temmuz arasında etkili olan yaz sıcakları çok sayıda kişinin hayatına mal oldu.

Kavurucu sıcaklar küresel ısıtmanın etkisiyle daha da artarken söz konusu bölgelerde bu tarih aralığında en az 80 kişi yaşamını yitirdi.

İstatistiki çalışmaların tamamlanmasının ardından bu süreçte yaşanan aşırı sıcaklara bağlı can kaybı sayısında artış kaydedilmesi öngörülüyor.

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