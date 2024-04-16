Fransa'da bir sürücü aracını Filistin'i destekleyen göstericilerin üzerine sürdü

Fransa'nın başkenti Paris'te bir sürücü, Filistin'i destekleyen Yahudi eylemcilerin arasına aracıyla daldı.

Fransa'da, Muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden Milletvekili Farida Amrani, X sosyal medya platformu üzerinden silah üreticisi Thales Group'un Paris'teki merkez binası önünde düzenlenen protestoya ait görüntüler paylaştı.

Görüntülerde, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına askeri destek veren Thales Group için "Katil İsrail, Suç ortağı Thales", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" yazılı pankartlarla ve Filistin bayraklarıyla protesto edildiği esnada, bir sürücünün aracını kasıtlı olarak Filistin yanlısı Yahudi göstericilerin üzerine sürüp yoluna devam ettiği anlar yer aldı.

Söz konusu olayı, "Gazze'de devam eden soykırımı barış içinde protesto eden eylemcilere yönelik şoke edici saldırı" olarak nitelendiren Amrani, Emniyet Müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığına ve Adalet Bakanlığına bu saldırıyla ilgili harekete geçmeleri çağrısında bulundu.