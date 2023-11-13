Fransa'da bomba ihbarları devam ediyor: Çok sayıda okul tahliye edildi

Fransa'da yapılan bomba ihbarı sonrasında Rhone-Alpes ve Pas-de-Calais bölgelerindeki onlarca okul tahliye edildi.

Fransa'da bomba ihbarları devam ediyor.

Ülkede son olarak bugün (13 Kasım Pazartesi) çok sayıda okul için bomba ihbarı yapıldı.

İhbarlar sonrasında Rhone-Alpes ve Pas-de-Calais bölgelerindeki onlarca okul tahliye edildi.

Liberation'un aktardığına göre Lyon'da bulunan bir üniversitenin de bomba tehdidine hedef olduğunu ve tahliye edildiğini belirten Rhône Valiliği, üniversiteye bir ekibin gönderildiğini açıkladı.

Fransa'da Eylül ayından bu yana, özellikle Auvergne-Rhône-Alpes bölgesinde olmak üzere, ülke genelinde asılsız bomba tehditlerinde artış yaşandı.

Geçtiğimiz hafta Grenoble bölgesi için otuz civarında asılsız bomba ihbarı yapıldı. Yapılan ihbarlar sebebiyle birçok okulun faaliyetlerinde aksamalar yaşandı.

Adalet Bakanı Eric Dupont-Moretti, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asılsız bomba ihabrında bulunanların reşit olmamaşarı halinde dahi ceza alabileceklerini söylemişti.