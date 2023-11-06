Fransa'da bomba paniği: Saint-Lazare Garı tahliye edildi, ihbar asılsız çıktı

Fransa'da 6 okul ile Saint-Lazare Garı'na yönelik bomba ihbarları asılsız çıktı. Ekim ayından bu yana Fransa'da bomba ihbarı gerekçesiyle Versay Sarayı 7 kez tahliye edilirken; okul, havalimanı, müze gibi kamusal alanlarda yapılan bomba ihbarları nedeniyle 60'dan fazla soruşturma açıldı.

Fransa'nın batısında 6 okul ve Paris'teki bir gar, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilirken, ihbarların asılsız olduğu belirlendi.

France Bleu'nün haberine göre, Paris'e 300 kilometre mesafedeki Laval kentinde ve Evron kasabasında 6 okul bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Güvenlik güçleri tarafından okullarda yapılan incelemenin ardından ihbarların asılsız çıktığı açıklandı.

Le Parisien'e göre, Paris'teki Saint-Lazare Garı da bugün (6 Kasım Pazartesi) sabah iki "şüpheli paket olduğu" ihbarı nedeniyle boşaltıldı. İhbarın asılsız çıkması üzerine gar, öğle saatlerinde hizmete açıldı.

Ekimden itibaren Fransa'da asılsız bomba ihbarları arttı, Versay Sarayı da bu gerekçeyle 7 kez tahliye edildi.

Son bir ayda okul, havalimanı, müze gibi kamusal alanlara yönelik artan bomba ihbarları nedeniyle 60'dan fazla soruşturma açıldı.