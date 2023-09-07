Fransa'da Danıştay okullarda dini giysi yasağını onadı

Fransa'da Danıştay, Eğitim Bakanlığının okullarda abayayı yasaklayan kararına yönelik yapılan itirazı değerlendirdi. Danıştay kararında, kız öğrencilerin abayayı ve erkek öğrencilerin de kamis denilen entariyi dini bir saikle giydiklerini ve bu amaçla kullandıklarını belirterek ilgili kıyafet yönetmeliğini onadı.

Fransa'da Danıştay, okullardaki dini kıyafet giyilmesini engelleyen kıyafet yönetmeliğinin askıya alınmasına yönelik talebi reddetti.

Danıştay, Eğitim Bakanlığı'nın kararına yönelik yapılan itirazı değerlendirdi. Mahkeme, bu yasağın "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarının yanı sıra ayrımcılığa karşı prensibi" ihlal etmediğini gerekçe göstererek kararı onayladı.

Danıştay kararında, kız öğrencilerin abayayı ve erkek öğrencilerin de kamis denilen entariyi dini bir saikle giydiklerini ve bu amaçla kullandıklarını kaydetti. Mahkeme, mevzuatın okullarda öğrencilerin dini aidiyetini gösteren bir simge takmalarını veya kıyafet giymelerini yasakladığını belirtti.

BU TÜR ELBİSE GİYDİĞİ TESPİT EDİLEN ÖĞRENCİLER EVE GÖNDERİLDİ

Eğitim Bakanı Gabriel Attal, 27 Ağustos'ta abaya ve entari tarzı dini elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini açıklamıştı. Attal, 31 Ağustos'ta konuk olduğu France Inter radyosunda, yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla kızların giydiği abayaların yanı sıra erkeklerin giydiği entarilerin de yasaklanacağını açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, okullarda öğrencilerin abaya giyme yasağına ilişkin taviz vermeyeceklerini belirtmişti.

Attal, 4 Eylül'de okula abaya ile gelen 298 öğrenci tespit edildiğini, bu öğrencilerden 67'sinin ise yasağa uymadığı için evlerine gönderildiğini söylemişti.