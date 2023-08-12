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Fransa'da Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı

Fransız basınında yer alan habere göre bir bomba ihbarı sonrası Paris'teki Eyfel Kulesi tahliye edildi ve geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Dünya
  • 12.08.2023 17:55
  • Giriş: 12.08.2023 17:55
  • Güncelleme: 12.08.2023 17:58
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Fransa'da Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Fransa'nın Başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi, bomba alarmı sonrasında boşaltıldı. 

Habertürk'ün Fransız BFMTV'den aktardığına göre  tahliyenin ardından bir bomba imha ekibinin Eyfel Kulesi'nde olduğunu bildirdi. BFMTV'ye göre kule şu an için kapalı.

Her yıl yaklaşık 7 milyon kişi Paris'in en turistik merkezi olan Eyfel Kulesi'ni ziyaret ediyor.

Fransa'da geçmişte saldırılar meydana gelse de Eyfel Kulesi'nde tahliyeler ender meydana geliyor. Son olarak 2019'da, bir kişinin kuleye yandan tırmanırken görülmesi üzerine Eyfel boşaltılmıştı.

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