Fransa'da grev: THY'nin bazı seferleri iptal edildi

THY, Fransa’nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerinde yer hizmetleri ve güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Dünya 25.04.2024 10:15 Giriş: 25.04.2024 10:15

Güncelleme: 25.04.2024 10:18 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA