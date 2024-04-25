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Fransa'da grev: THY'nin bazı seferleri iptal edildi

THY, Fransa’nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerinde yer hizmetleri ve güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Dünya
  • 25.04.2024 10:15
  • Giriş: 25.04.2024 10:15
  • Güncelleme: 25.04.2024 10:18
Kaynak: AA
Fransa'da grev: THY'nin bazı seferleri iptal edildi
Fotoğraf: AA

Türk Hava Yolları (THY), Fransa’nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine yarın icra edilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Edinilen bilgiye göre, Fransa'daki yer hizmetleri ve güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edildi.

THY yetkilileri vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

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