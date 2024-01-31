Fransa'da kürtaj anayasal güvence altına alınıyor: İlk ülke olacak

Fransa'da kürtajın anayasal güvence altına alınması için hazırlanan yasa tasarısı hakkında Ulusal Meclis'te oylama yapıldı. Tasarı 30'a karşı 493 oyla meclisten geçti. Tasarının 28 Şubat'ta Parlamento'dan geçmesi durumunda, Fransa kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke olacak.

Fransa'da, kürtajı anayasal güvence altına alan yasa tasarısına ilişkin Ulusal Mecliste yapılan oylamada milletvekillerinin çoğunluğu tasarıya "evet" dedi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kürtaj hakkının Fransız Anayasa'sında yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı Ulusal Mecliste merkez ve sol partilerin oyları ile kabul edildi.

Tasarı 30'a karşı 493 oyla meclisten geçti. Tasarının, 28 Şubat'ta Parlamento'nun üst kanadı Senato'da görüşülmesi bekleniyor.

SENATO'DA SAĞCILAR ÇOĞUNLUKTA

Öte yandan sağcıların çoğunlukta olduğu Senatoda tasarıya ilişkin görüşmelerin zor geçebileceği belirtiliyor.

Senatoda Ulusal Meclisin onayladığı metin üzerinde uzlaşı sağlanırsa, Parlamentonun iki kanadının bir araya geldiği Kongre'de tasarıya ilişkin nihai oylama yapılacak.

GÜVENCE ALTINA ALAN İLK ÜLKE OLACAK

Tasarı'nın, anayasada bir değişiklik yapmayı öngördüğü için Kongrede oylamaya sunulması gerekiyor. Tasarı Parlamentodan geçerse, Fransa, kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke olacak.