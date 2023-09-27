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Fransa'da öğrencilerden Meclis önünde 'barınma' protestosu

Fransa'da öğrenciler, yetersiz barınma koşulları nedeniyle Ulusal Meclis binası önünde protesto gerçekleştirdi. Öğrenciler, bütçelerinin yüzde 56'sını barınma masraflarına ayırdığını kaydederek "150 bin öğrenci evi inşa edelim" yazılı pankartlar taşıdı.

Dünya
  • 27.09.2023 13:01
  • Giriş: 27.09.2023 13:01
  • Güncelleme: 27.09.2023 13:06
Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'da öğrencilerden Meclis önünde 'barınma' protestosu

Fransa'nın başkenti Paris'te, üniversite öğrencileri kötü barınma koşullarını protesto etmek için Ulusal Meclis binasının önünde çadır kurdu.

L'Union Etudiante sendikasının, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Paris'te üniversite öğrencileri Meclisin önünde çadır kurarak kötü barınma koşullarını protesto etti.

Dün de Bordoux ve Lille kentlerinde öğrenciler, aynı gerekçeyle eğitim kurumlarının bulunduğu noktalarda çadır kurdu.

Sendika, öğrencilerin bütçelerinin yüzde 56'sını barınma masraflarına ayırdığını kaydetti.

Aynı mecrada sendika tarafından paylaşılan görüntülerde, ellerinde "Çabuk 150 bin öğrenci evi inşa edelim" ve "Sokaktaysam okuyamam" yazılı pankartlar taşıyan gençlerin, sokakta çadırların önünde oturduğu görüldü.

ÖĞRENCİLER YEMEK KUYRUĞUNDA

Fransa'nın Lyon şehrinde de öğrencilerin yemek almak için girdiği sıranın videosu sosyal medyada viral oldu.

Görüntülerde öğrencilerin metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü.

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