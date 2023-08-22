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Fransa'da orman yangınları: Drone uçuşları kısmen yasaklandı

Fransa Sivil Güvenlik'ten yapılan açıklamaya göre, orman yangınların olduğu ve tahliyelerin devam ettiği bölgelerde müdahaleleri tehlikeye düşürmemesi amacıyla drone uçurulmasını kısmen yasakladı.

Dünya
  • 22.08.2023 13:01
  • Giriş: 22.08.2023 13:01
  • Güncelleme: 22.08.2023 13:12
Kaynak: AA
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Fransa'da orman yangınları: Drone uçuşları kısmen yasaklandı
Fotoğraf: AA

Fransa'da sıcakların yükselmesiyle birlikte orman yangını riskinin artması üzerine, müdahaleleri tehlikeye atmaması için drone uçuşlarının kısmen yasaklandığı bildirildi.

Sivil Güvenlik'ten yapılan açıklamada, orman yangınlarının olduğu alanlar ile tahliyelerin yapıldığı bölgelerde drone uçurulmasının resmen yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada hava araçları ve mürettebatı ile alandaki personelin güvenliğini tehlikeye atmamak için bu kararın alındığı belirtilerek yasağa uyulması çağrısı yapıldı.

Ülkede hava sıcaklıklarının yükselişe geçmesi üzerine, yetkililer yangın riskine karşı uyarılarını artırdı.

Bu kapsamda ülkenin 4 bölgesinde kırmızı, 46 bölgesinde ise bir alt seviye olan turuncu alarm verilmişti.

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