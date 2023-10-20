Fransa'da sahte bomba ihbarları: 22 soruşturma açıldı

Fransa'da son günlerde kamusal alanlar için sık sık yapılan sahte bomba ihbarlarına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında sahte bomba ihbarlarıyla ilgili 22 soruşturma başlatıldı.

Fransa'da son günlerde okul, havalimanı gibi kamusal alanlarda artan sahte bomba ihbarlarıyla ilgili 22 soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti konuk olduğu Fransız RTL radyosunda son günlerde okul, müze, havalimanı gibi kamusal alanlarda artan sahte bomba ihbarlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dupond-Moretti, sahte bomba ihbarları kapsamında açılan 22 soruşturmanın devam ettiğini, söz konusu ihbarları durdurmak gerektiğini ifade etti.

SORUMSUZ ÇOCUKLARIN FATURASINI EBEVEYNLERİ ÖDEYECEK

Bu ihbarları yapanlar arasında sorumsuz çocukların da olduğunu aktaran Dupond-Moretti, sahte bomba ihbarlarının maddi faturasını çocukların ebeveynlerinin üstleneceğini belirtti.

Fransa'da son günlerde çok sayıda okul, havalimanı ve müze sahte bomba ihbarları nedeniyle tahliye edilirken, Versay Sarayı bu hafta aynı gerekçeyle 4 kez boşatıldı.

Sahte bomba ihbarlarıyla ilgili 18 kişi gözaltına alınmıştı.