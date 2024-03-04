Fransa'da taksicilerden protesto: Paris'e giden otoyol trafiğe kapatıldı

Fransa'da taksiciler, 1 Şubat'ta yürürlüğe giren sosyal güvenlik yasasının "tıbbi amaçlı ulaşımlar"la ilgili yeni düzenleme getiren maddesini protesto etmek amacıyla Paris'e giden otoyolda ulaşımı engelledi.

Fransa'da taksiciler Paris'e giden otoyolu trafiğe kapattı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, hastaların tıbbi amaçlı ulaşımlarında araç paylaşmalarını, aksi takdirde sosyal güvenlik sigortalarında kesinti yapılmasını öngören yasa maddesine tepki gösteren taksiciler, A13 otoyolunu Paris istikametinde trafiğe kapattı.

Ulusal Taksiciler Federasyonu Başkanı Emmanuelle Cordier, yerel saatle 07.30'dan itibaren yolları kapatmaya başladıklarını ve A13 otoyolunda yaklaşık 300 taksicinin eyleme katılacağını belirtti.

Toulouse, Lyon ve Nimes şehirlerinde de taksiciler, yasayı protesto etmek için eylem yaptı.

Hükümet, söz konusu uygulamayla ulaşım maliyetlerini ve karbon etkisini düşürmeyi hedefliyor.

4 Aralık 2023'te onaylanan yasa, psikiyatrik vakalar, bulaşıcı hastalık taşıyanlar ve doktorun tek seyahat önerisinde bulunduğu hastalara istisna getiriyor.