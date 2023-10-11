Fransa'da Yahudi karşıtı olaylara karışan 3 kişi sınır dışı edildi
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 7 Ekim'den bu yana İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmalar nedeniyle ülkede 50'den fazla Yahudi karşıtı olayı tespit ettiğini, bu kapsamda 3 yabancının sınır dışı edildiğini duyurdu.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Yahudi karşıtı olaylara karışan 3 yabancının sınır dışı edildiğini bildirdi.
Darmanin, Sarcelles kentinde bir Yahudi okuluna gerçekleştirdiği ziyaret sonrası basına açıklamalarda bulundu.
Fransız Bakan, ülkede bulunan okul ve sinagoglar dahil Fransız Yahudilerinin çokça gittiği 500 yerin 10 bin polis ve jandarma tarafından korunduğunu belirtti.
50'DEN FAZLA OLAY TESPİT EDİLDİ
Darmanin, 7 Ekim'den bu yana polisin 50'den fazla Yahudi karşıtı olayı tespit ettiğini, bu kapsamda 20'den fazla kişinin gözaltına alındığını ve 3 yabancının sınır dışı edildiğini duyurdu.