Fransa'da Yahudi karşıtı olaylara karışan 3 kişi sınır dışı edildi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 7 Ekim'den bu yana İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmalar nedeniyle ülkede 50'den fazla Yahudi karşıtı olayı tespit ettiğini, bu kapsamda 3 yabancının sınır dışı edildiğini duyurdu.

Dünya 11.10.2023 12:28 Giriş: 11.10.2023 12:28

Güncelleme: 11.10.2023 12:33 Kaynak: AA