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Fransa'da Yahudi karşıtı olaylara karışan 3 kişi sınır dışı edildi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 7 Ekim'den bu yana İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmalar nedeniyle ülkede 50'den fazla Yahudi karşıtı olayı tespit ettiğini, bu kapsamda 3 yabancının sınır dışı edildiğini duyurdu.

Dünya
  • 11.10.2023 12:28
  • Giriş: 11.10.2023 12:28
  • Güncelleme: 11.10.2023 12:33
Kaynak: AA
Fransa'da Yahudi karşıtı olaylara karışan 3 kişi sınır dışı edildi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Yahudi karşıtı olaylara karışan 3 yabancının sınır dışı edildiğini bildirdi.

Darmanin, Sarcelles kentinde bir Yahudi okuluna gerçekleştirdiği ziyaret sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Fransız Bakan, ülkede bulunan okul ve sinagoglar dahil Fransız Yahudilerinin çokça gittiği 500 yerin 10 bin polis ve jandarma tarafından korunduğunu belirtti.

50'DEN FAZLA OLAY TESPİT EDİLDİ

​​​​​​​Darmanin, 7 Ekim'den bu yana polisin 50'den fazla Yahudi karşıtı olayı tespit ettiğini, bu kapsamda 20'den fazla kişinin gözaltına alındığını ve 3 yabancının sınır dışı edildiğini duyurdu.

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