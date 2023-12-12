Fransa'daki tartışmalı "göç yasa tasarısı" Ulusal Meclis'te görüşülmeyecek

Fransa'da tartışmalı göç yasa tasarısının Ulusal Meclis'te görüşülmesi reddedildi. Hükümet ise tasarıyı geri çekmeyi düşünmediklerini belirtti. Tartışmalı tasarı, aile birleşimi şartlarını sıkılaştırmayı ve öğrenci göçüne ilişkin kontrolleri artırmayı öngörüyor.

Fransa'da hükümetin tartışmalı göç yasa tasarısının Ulusal Meclis'te görüşülmesi reddedildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, muhalefetin Ulusal Mecliste tasarının görüşülmesinin reddine ilişkin verdiği önerge 265'e karşı 270 oyla kabul edildi.

Muhalefetin sunduğu önergenin Meclis Genel Kurulu'nda oylanması, yasa tasarısının Ulusal Meclis'te müzakere edilmesini engelledi.

Solcu Ekolojistler Partisi tarafından sunulan ret önergesine, aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) milletvekilleri de destek verdi.

5 oy farkla ret kararının çıktığı oylamaya, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden 5 milletvekilinin katılmaması dikkati çekti.

MACRON, İÇİŞLERİ BAKANI'NIN İSTİFASINI KABUL ETMEDİ

Ulusal Mecliste hükümet aleyhine sonuçlanan oylamanın ardından, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sundu.

Darmanin'in istifasını kabul etmeyen Macron, tasarının önündeki engellerin kaldırılması için çalışılmasını istedi.

Önde gelen muhaliflerden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi lideri Jean-Luc Melenchon, "Böyle bir ret önergesi, hangi demokraside olursa olsun hükümetin istifası ve şüphesiz sandıklara dönüşle sonuçlanır" ifadeleriyle hükümete tepki gösterdi.

HÜKÜMET TASARIYI GERİ ÇEKMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Göç yasa tasarısının Ulusal Mecliste görüşülmesinin engellenmesinin ardından İçişleri Bakanı Darmanin, TFI kanalında yaptığı açıklamada, tasarıyı geri çekmeyi düşünmediklerini söyledi.

Öte yandan, Ulusal Mecliste Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM), Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi'nin (MoDem) oluşturduğu Macron ittifakı yayınladıkları ortak bildiride, göç yasa tasarısını hayata geçirmek için mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Bildiride, tasarının görüşülmesini reddederek "muhalefetin sorumsuzluğunu kanıtladığını" belirten milletvekilleri, "mümkün olan en hızlı şekilde" tasarının yasalaştırılması çağrısı yaptı.

Bu durumda hükümetin, tasarının yasama yoluna devam etmesi için 2 seçeneği bulunuyor. Bunlardan biri, tasarının ikinci kez görüşülmek üzere Senatoya geri gönderilmesi, ikincisi ise 7 senatör ve 7 milletvekilinden oluşan karma komisyon kurarak tasarıya ilişkin uzlaşı metninin çıkarılması.

Parlamentoya gelecek 3 yıl için göç kotaları belirleme yetkisi verilmesini kapsayan tasarı, aile birleşimi şartlarını sıkılaştırmayı ve öğrenci göçüne ilişkin kontrolleri artırmayı öngörüyor. Oturumu olmayanlara sağlanan ücretsiz tedavi imkanının kısıtlanmasına ilişkin madde de tartışma yaratıyor.