Fransa'dan Amazon'a 32 milyon euro ceza

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu, Amazon'a alışanlarını "aşırı müdahaleci bir şekilde izlemesi" gerekçesiyle 32 milyon euro para cezası verdi.

Fransa'da, çalışanların "aşırı müdahaleci bir şekilde izlenmesi" gerekçesiyle Amazon'a 32 milyon euro para cezası verildi.

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu'ndan (CNIL) yapılan açıklamada, Amazon'da iş kesintilerini titizlikle ölçen ve çalışanların potansiyel olarak her molayı veya kesintiyi gerekçelendirmek zorunda kalmasına yol açan sistemin uygulanmasının yasalara aykırı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, komisyonun, çalışan faaliyetlerini ve performansını izlemek üzere "aşırı müdahaleci" olarak nitelendirdiği söz konusu sistemi kurduğu için Amazon.com Inc. şirketine 32 milyon euro para cezası verdiği aktarıldı.

VERİLERİN TOPLANMASI "AŞIRI"

Amazon'un uyguladığı sistemin geleneksel izleme yöntemlerinden farklı olduğu vurgulanan açıklamada, toplanan tüm veri ve çalışanlar için üretilen istatistiklerin 31 gün boyunca saklanmasının da "aşırı" bulduğu ifade edildi.

YETERİNCE BİLGİ VERİLMİYOR

Açıklamada, Amazon'da çalışanların ve ziyaretçilerin depolardaki video gözetimi hakkında yeterince bilgilendirilmediği kaydedildi.

Amazon'un Fransa'daki depolarında kullanılan söz konusu sistem, çalışanların belirli iş adımları arasındaki kesintilerinin ne kadar uzun olduğunu kaydetmek için bir tarayıcı kullanıyor.