Fransa'dan tarihi skor: Cebelitarık'ı 14 gol ile geçtiler

EURO 2024 Elemeleri'nde Fransa, Cebelitarık'ı 14-0 mağlup etti. Fransa, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri tarihindeki en farklı galibiyete ulaştı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 9. hafta mücadeleleri B,D ve I grubundaki mücadeleler ile devam etti.

Karşılaşmalardaki en dikkat çeken sonuç, Fransa-Cebelitarık mücadelesinde gerçekleşti.

B Grubu'nun lideri Fransa, sahasında Cebelitarık'ı 14-0 mağlup etti.

Fransa'nın gollerini Ethan James Santos (kendi kalesine), Marcus Thuram, Warren Zaire Emery, Kylian Mbappe (3), Jonathan Clauss, Kingsley Coman (2), Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Oliver Giroud (2) kaydetti.

Fransa bu galibiyetle grupta 7'de 7 yapıp puanını 21'e yükseltti. Cebelitarık ise son sırada kaldı.

Grubun diğer maçında Hollanda, konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek finallere adını yazdırdı.

I Grubu'nda Romanya, deplasmanda İsrail'i 2-1 yenerek finallere katılmayı garantiledi. Aynı grupta İsviçre ise konuk ettiği Kosova ile 1-1 berabere kaldı ve finallere kaldı.

EURO 2024 elemelerinde alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

Fransa-Cebelitarık: 14-0

Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0

D Grubu:

Ermenistan-Galler: 1-1

Letonya-Hırvatistan: 0-2

I Grubu:

Belarus-Andorra: 1-0

İsviçre-Kosova: 1-1

İsrail-Romanya: 1-2