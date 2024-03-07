Fransa ile Moldova savunma alanında işbirliği yapacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'yu, Paris'te cumhurbaşkanlığı konutu Elysee Sarayı'nda ağırladı. İki ülke arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Fransa ile Moldova arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'yu, Paris'te cumhurbaşkanlığı konutu Elysee Sarayı'nda ağırladı.

Macron, burada yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma süreci kapsamında ülkesinde reformlara imza atan Sandu'yu tebrik etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerinin Avrupa'yı ve özellikle Moldova'yı istikrarsızlaştırmaya devam ettiğini aktaran Macron, "Moldova, Rus dronları ve füzeleri tarafından hava sahasına yapılan kabul edilemez ihlallerle karşı karşıya kaldı" dedi.

Macron, Rusya'yı Moldova halkını bölmek için dezenformasyon yapmakla ve bu ülkenin iç meselelerine müdahale etme girişiminde bulunmakla suçladı.

Rusya'nın Moldova'nın AB'ye üye olma hedefini engellemeye çalıştığını iddia eden Macron, "Moldova halkı, özgürlük için barışçıl mücadelesinden gurur duymalı" diye konuştu.

Macron, ülkesinin ve AB'nin, Moldova'nın "Avrupa bünyesindeki kaderine" ulaşması için yanında olduğu mesajını verdi.

Fransa'nın, Moldova'nın egemenliğinin ve güvenliğinin güçlenmesine katkı sağlayacağına işaret eden Macron, iki ülke arasındaki savunma alanındaki işbirliği anlaşması kapsamında gelecek aylarda Moldova'nın başkenti Kişinev'de askeri ataşelik açacaklarını belirtti.

Macron, bu ataşeliğin iki ülkenin ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayacağını, dezenformasyon ve siber saldırılarla mücadele gibi farklı alanlarda da Moldova ile yeni anlaşmalara imza atacaklarını anlattı.

Sandu da Paris'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Fransa'nın, Moldova'nın en büyük destekçilerinden biri olduğunu ifade etti.

SANDU: PUTİN AVRUPA'YA SALDIRIYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana Fransa'nın güvenlik konusunda ve AB'ye üyelik sürecinde Moldova'nın yanında durduğunu vurgulayan Sandu, "Ukrayna pes etmiyor, Avrupa da pes etmemeli. Fransa ve Almanya bugün tanıdığımız Avrupa'nın temelini attı: Barış, dayanışma ve refah kıtası" şeklinde konuştu.

Sandu, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya saldırdığını" savunarak, şunları söyledi:

"Ukrayna'da ortak güvenliğimiz söz konusu, eğer durdurmazsak saldırgan (Rusya) devam edecek ve cephe hattı bize ve size daha da yaklaşacak. Bu nedenle Avrupa ortak cephe kurmalı, saldırı sert şekilde geri püskürtülmeli"

Ukrayna'ya Rusya'yı durdurması için yardım edilmesinin elzem olduğunu vurgulayan Sandu, "Moskova rejimi enerji konusunda şantaj yaparak, gösteriler ve siber saldırılar düzenleyerek, seçimlerimize müdahale ederek, kirli para kullanarak ve hatta darbe planlayarak ülkemi kontrol etmeye çalışıyor. Moldovalılar kendi geleceklerine karar verebilirler ve gelecekleri AB bünyesi içinde." değerlendirmesinde bulundu.

Liderlerin konuşmasının ardından, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nosatıi, iki ülke arasında savunma alanında işbirliği anlaşmasını imzaladı.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Lemaire ve Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Dijitalleşme Bakanı Dumitru Alaiba ise iki ülke arasında 2024-2029 tarihlerini kapsayan ekonomi alanındaki işbirliği anlaşmasına imza attı.