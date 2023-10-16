Fransa: İsrail'e istihbarat desteği veriyoruz

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, "Fransa, İsrail'e askeri destek sağlıyor mu?" sorusu üzerine, "ülkesinin İsrail'e ekseriyetle istihbarat desteği sunduğunu" ifade etti.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, iki ülke arasındaki geleneksel ortaklık kapsamında İsrail'e istihbarat desteğinde bulunduklarını bildirdi.

Lecornu, Le Progres gazetesine verdiği demeçte, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Fransa, İsrail'e askeri destek sağlıyor mu?" sorusu üzerine Lecornu, "ülkesinin İsrail'e ekseriyetle istihbarat desteği sunduğunu" ifade etti.

Tel Aviv yönetimine bu istihbaratı, iki ülke arasındaki geleneksel ortaklık çerçevesinde sağladıklarını kaydeden Lecornu, "terörle mücadele konusunda uzun bir deneyimlerinin bulunduğunu" belirtti.

Fransa'nın İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana tutum sergilemeyi sürdüreceğini vurgulayan Lecornu, Gazze Şeridi'ndeki durumun zorluğuna işaret etti.