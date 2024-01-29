Fransa Kültür Bakanı’ndan Mona Lisa’ya çorba fırlatılmasıyla ilgili açıklama

Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergilenen Mona Lisa tablosunu koruyan cama dün iki iklim aktivisti çorba fırlattı. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati olay ile ilgili, “Mona Lisa da mirasımızdır ve gelecek nesillere aittir. Hiçbir gerekçe onun hedef alınmasını haklı gösteremez” dedi.

Fransa’nın başkenti Paris’te sergilenen Leonardo da Vinci’nin ünlü tablosu Mona Lisa’ya çorba fırlatıldı.

İki kişi tarafından gerçekleştirilen eylemi üstlenen Riposte Alimentaire isimli çevre grubu, “Hükümet, tarımsal sanayiye ve kitlesel dağıtıma olan bağlılığıyla temel gıda hakkımıza ihanet ediyor, sağlığımızı, gıda güvenliğimizi ve çiftçilerin yaşamlarını tehdit ediyor. Hükümetimizin uymayı reddettiği taahhütleri uygulamak ve adil ve dayanıklı bir toplum inşa etmek artık biz sıradan vatandaşlara kalmış durumda. Sivil direnişe girmek bizim elimizde” açıklamasını yaptı.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, eyleme ilişkin konuşarak, “Mona Lisa da mirasımız gibi gelecek nesillere aittir. Hiçbir gerekçe onun hedef alınmasını haklı gösteremez. Tüm desteğim Louvre müzesi ekibiyle” ifadelerini kullandı.

16. yüzyılda Leonardo da Vinci tarafından yapılan ve dünyanın en ünlü sanat eserlerinden biri olarak nitelendirilen tablo, kurşun geçirmez bir camla korunduğu için bu eylemden zarar görmedi.