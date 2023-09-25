Fransa, Nijer’deki askerlerini yıl sonuna kadar geri çekecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz temmuz ayındaki darbenin ardından Nijer ile askeri işbirliğini sona erdireceğini ve ülkede bulunan bin 500 Fransız askerinin yıl sonuna kadar geri çekileceğini açıkladı.

Fransız askerleri Nijer’den çekilecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, geçtiğimiz temmuz ayındaki darbenin ardından Nijer ile askeri işbirliğini sona erdireceğini ve ülkede bulunan bin 500 Fransız askerinin yıl sonuna kadar geri çekileceğini açıkladı.

Macron, "Fransa, büyükelçisini geri çağırmaya ve Nijer ile askeri işbirliğini sona erdirmeye karar vermiştir” ifadelerini kullanarak, şu anda darbeciler tarafından esir tutulan seçilmiş Devlet Başkanı Mohamed Bazoum’u hala ülkenin meşru lideri olarak gördüğünü ve kararını kendisine bildirdiğini aktardı. Macron ayrıca, Fransa'nın "darbeciler tarafından rehin tutulmayacağını" vurguladı.

Fransa'nın Nijer’deki askerlerini geri çekme kararı, Sahel'deki terörle mücadele operasyonlarına ve Fransa'nın bölgedeki nüfuzuna büyük bir darbe olarak yorumlandı.

NİJER, HAVA SAHASINI FRANSIZ UÇAKLARINA KAPADI

Nijer’deki cunta yönetimi, Fransız uçaklarının Nijer hava sahasını kullanmasını yasakladı.

Geçtiğimiz temmuz ayında askeri darbenin gerçekleştiği Nijer, Fransız uçaklarının hava sahasına girmesini yasakladı. Afrika ve Madagaskar Hava Seyrüsefer Güvenliği Ajansı'nın (ASECNA) web sitesinde yer alan açıklamada, Nijer hava sahasının Air France filosu ve Fransa tarafından kiralanan uçaklara kapatıldığı bildirilerek, önceden izin alınmadıkça hava sahasının "tüm askeri, operasyonel ve diğer özel uçuşlar" için kapalı kalacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Fransa haricinde Nijer hava sahasının tüm ulusal ve uluslararası ticari uçuşlara açık olduğu kaydedildi. Nijer, yaklaşık bir aydır kapalı olan hava sahasını 4 Eylül'de ticari uçuşlara yeniden açmıştı.

NE OLMUŞTU?

Nijer Devlet Başkanı Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmuş, Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu. Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani daha sonra kendisini ülkenin yeni lideri ilan etmişti.

Askeri cunta daha sonra, Fransız diplomatların ülkeyi terk etmesi için çağrıda bulunmuştu. Macron ise bu çağrıları reddederek, “Politikamız açık ve net. Darbecileri tanımıyoruz” açıklamasını yapmıştı.