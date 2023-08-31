Fransa okullarında kadınların ardından erkeklere de kıyafet sınırlaması: Entari yasaklandı

Fransa'da okullarda kadınlara abaya tarzı uzun elbise yasağından sonra erkeklerin de entari giymesi yasaklanıyor.

Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal, konuk olduğu France Inter radyosunda, 4 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla kadınların giydiği abayaların (uzun elbise) yanı sıra erkek entarilerinin (kamis) de yasaklanacağını açıkladı.

Attal, abaya ve erkek entarisi giyen gençler ve aileleriyle fikir alışverişinde bulunulması ve konuşulması gerektiğini belirtti.

Fransız Bakan, abaya veya entari giyen öğrencilerin okula alınacağını, kendilerine bu yasağın ne anlama geldiğinin ve okulda bu kıyafetlere neden müsaade edilmediğinin anlatılacağını söyledi.

DERSLERE GİREMEYECEKLER

Attal, bazı kadın öğrencilerin bu kurala uymalarının birkaç gün alabileceğini dile getirerek, abaya giyen öğrencilerin okula girebileceklerini ancak derslere katılamayacaklarını belirtti.

Attal, okulların açılışı öncesi TF1 televizyon yayınında yaptığı açıklamada, yeni eğitim döneminde derslere abaya ile girilmesini yasakladıklarını bildirmişti.

Fransız milletvekili Manuel Bompard, Attal'ın laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda abaya giyilmesine getirdiği yasaklama kararını Danıştay’a taşıyacağını açıklamıştı.